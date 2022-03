Elisa Isoardi, l’incubo è finito: per lei grossa novità in arrivo

La conduttrice Elisa Isoardi è pronta al gran ritorno: per lei ci sono grosse novità in casa RAI, vediamo quali.

La conduttrice e soubrette Elisa Isoardi, dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, è pronta a tornare in pompa magna in RAI, colorando il palinsesto estivo con la vivacità che la contraddistingue. Negli ultimi anni l’abbiamo vista cimentarsi nel ruolo di mattatrice nel programma “La Prova del Cuoco“, ove ha degnamente sostituito un’Antonella Clerici ormai istituzionale. E’ poi approdata a Cayo Cochinos, diventando una delle naufraghe più amate a “L’Isola dei Famosi“, salvo poi ritirarsi a causa di un infortunio fisico.

Ex-compagna del leader della Lega Matteo Salvini, la soubrette ha conquistato il cuore di milioni di italiani grazie alle sue doti di spontaneità, equilibrio e forza d’animo, sparendo però dai radar dopo la sua avventura nel reality. Sembra però che l’estate in RAI sarà un periodo molto fausto per lei: ecco le novità in cantiere per la frizzante conduttrice piemontese.

Elisa Isoardi e il grande ritorno in RAI: ecco le ipotesi

La conduttrice Elisa Isoardi ha infranto la sua clausura dalle reti nazionali solo grazie alla partecipazione al talent RAI “Ballando con le Stelle“, riscuotendo l’immediato riscontro del pubblico. Si ventila negli ultimi giorni per lei un’opportunità golosa: quella di gestire autonomamente un nuovo contenitore televisivo, che dovrebbe occupare i weekend estivi.

Secondo le indiscrezioni, l’ex modella e conduttrice dovrebbe sostituire lo spazio lasciato da Anna Falchi e Beppe Convertini, precedentemente padroni di casa a “Uno Weekend“. Al suo fianco, potrebbe inserirsi la figura di Roberto Poletti, impegnato in passato con il format “Unomattina Estate“, in seguito riproposto anche in chiave invernale. Anche se il prossimo programma estivo di RAI è ancora un progetto in divenire, Isoardi sembra il nome in pole-position per la conduzione dello stesso, e già circolano i nomi di possibili opinionisti del nuovo format. Nel ventaglio delle possibilità, infatti, sono preminenti i nomi di Carolina Rey e Fabio Gallo, a cui verrebbero affidati ruoli secondari ma di spicco. Per l’ex isolana si preannuncia un’estate ricca di soddisfazioni professionali e nuove sfide. Elisa Isoardi otterrà finalmente l’agognato riscatto?

