diretta-“garanzie-di-sicurezza”.-prima-i-jet-poi-la-minaccia:-putin-sposta-il-tiro-su-svezia-e-finlandia

Notte di stallo militare in Ucraina: l’offensiva russa prosegue senza successi. Continuano i bombardamenti sulla capitale Kiev, ma il governo del presidente Zelensky assicura che Mariupol, una delle più importanti città ucraine e porto cruciale a Sud, è ancora sotto controllo. E intanto l’Aia indaga su quanto sta accadendo sul fronte: l’accusa, per Vladimir Putin e l’esercito di Mosca, potrebbe essere quella di “crimini contro l’umanità”, la stessa che ha portato alla condanan del serbo Milosevic per la guerra nell’ex Jugoslavia negli anni 90.

Ore 7.48: Mosca chiede “garanzie di sicurezza” a Svezia e Finlandia

La Russia ha inviato lettere alla Finlandia e alla Svezia, chiedendo di fornire garanzie di sicurezza, dopo che i due Paesi nordici hanno espresso interesse ad aderire alla Nato alla luce del conflitto in Ucraina. Lo riporta l’emittente Eco di Mosca. Venerdì scorso, Mosca ha ammonito la Finlandia sul rischio di “gravi ripercussioni militari e politiche” se decidesse di aderire alla Nato. E ieri quattro caccia russi hanno violato lo spazio aereo svedese, in quello che un comandante dell’aeronautica svedese che ha definito un atto “poco professionale e irresponsabile”.

Ore 7.32: “Convoglio militare russo fermo a 25km da Kiev”

Il convoglio di mezzi militari dell’Esercito russo lungo oltre 60 chilometri e diretto verso il centro di Kiev non avrebbe compiuto alcun progresso significativo nell’arco delle ultime 48 ore, avanzando soltanto di una manciata di chilometri. E’ quanto afferma il dipartimento della Difesa Usa, secondo cui l’avanzata del convoglio e’ “in stallo” alle porte della capitale dell’Ucraina. Secondo il portavoce del Pentagono, John Kirby, i mezzi russi “non hanno compiuto secondo le nostre stime alcun progresso nell’arco delle ultime 24-36 ore”. Il portavoce ha ipotizzato che le forze russe dirette verso Kiev si siano raggruppate per valutare i progressi compiuti sino ad ora, che secondo l’intelligence Usa sarebbero stati deludenti rispetto ai piani bellici di Mosca.

Ore 7.32: “Mariupol sotto il controllo ucraino”

L’offensiva delle forze russe in Ucraina non sta ottenendo “successi” e la citta’ di Mariupol, il principale porto sul Mar d’Azov, resta sotto il controllo dell’esercito. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento diramato dalle forze armate ucraine, secondo cui proprio Mariupol, obiettivo di intensi bombardamenti, continua tuttavia a resistere. Secondo quanto riferito, le forze russe hanno proseguito il loro assalto alle aree vicine a Kiev, in particolare Vyshgorod, Fastiv e Obukhiv, ma altri accampamenti militari russi sono stati rilevati in altre aree che circondano la capitale Ucraina. La situazione resta in divenire anche nei dintorni di Odessa, altra citta’ meridionale dell’Ucraina e altro porto particolarmente importante per consolidare l’asse meridionale dell’avanzata russa. In quest’area, oltre al lancio di razzi contro il centro della citta’, sono state rilevate truppe aviotrasportate di paracadutisti russi.