blanco,-brutta-sorpresa-per-lui:-questa-notizia-non-ci-voleva

Il cantante dei record sta vivendo un momento di gloria incredibile. Per Blanco, però, sta cambiando qualcosa e sicuramente non gli piacerà

E’ giovanissimo eppure sta sbancando ogni record. Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è nato solo nel 2003 ma ha già all’attivo una vittoria del Festival di Sanremo e un album triplo platino. Con Mamhood ha trionfato sul palco dell’Ariston con “Brividi”, la canzone che gli ha garantito anche un pass per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Eppure, nelle ultime ore per lui è arrivata una notizia non del tutto positiva. Nonostante la carriera proceda a gonfie vele, un dettaglio potrebbe creare un neo nella sua scalata verso il successo mondiale.

Blanco e Mamhood: qualcosa sta cambiando

Il loro sodalizio artistico è nato molto recentemente. Mamhood è un artista dall’esperienza comprovata e ha già all’attivo una vittoria al Festival di Sanremo come solista, con “Soldi”. Blanco invece era alla sua prima partecipazione, che gli è fruttata direttamente la vittoria. Il brano con cui ha letteralmente sbancato tutto e si è fatto conoscere dal grande pubblico è “Mi fai impazzire”, del 18 giugno 2021. Dopo questo grande successo Blanco ha poi pubblicato il suo primo disco, “Blu Celeste“.

L’album di esordio esce il 10 settembre 2021 e contiene nove inediti. Il disco ha debuttato direttamente al primo posto della classifica italiana degli album e, dopo solo due settimane, è diventato disco di platino. Insomma, sembra che ciò che Blanco tocca diventi immediatamente oro. Il segreto dietro a questo enorme successo è però il grande talento del ragazzo e anche la sua capacità di scegliersi collaboratori giusti, necessari a quell’età.

La vittoria di Sanremo ha permesso a Mamhood e Blanco di diventare i rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest. Fin da subito, giornalisti e curiosi hanno chiesto loro se vorranno tradurre in inglese la canzone, così da favorirne la comprensione per gli stranieri. “Io vorrei portare la canzone italiana nel mondo. Non sappiamo se la tradurremo” hanno raccontato. I due hanno infatti iniziato a scriverla solo a luglio dell’anno scorso: “È stato un travaglio ma le cose vanno lavorate“.

Se, dopo la vittoria di Sanremo, sembrava che Brividi fosse la canzone destinata a vincere anche l’Eurovision, nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Oggi sembra che al primo posto della papabile classifica ci sia l’Ucraina con la band Kalush Orchestra, che presenterà la canzone “Stefana”. Chissà come andrà e chissà se i bookmakers avranno ragione. Una cosa, però, è certa: Mamhood e Blanco sapranno stupirci.

