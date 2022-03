“basta,-ormai-hai-stufato!”:-raptus-di-gelosia-al-gf-vip,-volano-minacce-pesanti

In queste ore un raptus di gelosia si è abbattuto sulla casa del GF Vip e promette di scatenare un faccia a faccia alquanto movimentato.

Sebbene sia fuori dalla casa del GF Vip, Alex Belli continua a essere uno dei protagonisti di questa edizione del reality show. E il suo ultimo messaggio social promette un nuovo capitolo, parecchio acceso, del programma condotto da Alfonso Signorini.

Anche i suoi detrattori devono ammettere che Belli ha saputo ritagliarsi una parte fondamentale nell’economia del Grande Fratello, grazie alla sua partecipazione come concorrente prima, e all’ingresso del suo amore Delia Duran dopo.

Così, anche se a distanza, ogni suo gesto promette dinamiche nuove, cosa che potrebbe accadere grazie all’ultimo messaggio lanciato su Twitter nel quale si scaglia contro un altro gieffino.

GF Vip, raptus di gelosia di Alex Belli: “Non incrociare la mia strada…”

Nelle scorse ore Antonio Medugno si è lasciato andare a più di un apprezzamento nei confronti di Delia Duran e della sua procace femminilità. Del resto il giovane gieffino non ha mai nascosto l’attrazione provata verso la venezuelana.

Ma l’ultimo commento bollente del giovane concorrente ha scatenato la gelosia di Alex Belli, che si è sfogato via social con un messaggio abbastanza chiaro su Twitter: “Caro Tiktokio, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia“.

CARO TIKTOKIO,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati

che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.#alexbelli #antoniomedugno — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 2, 2022

Un messaggio minaccioso, che sui social ha subito scatenato la reazione dei fan. “Ecco la disperazione di Belli che auspica di sollevare polveroni sul nulla. E basta su, che ormai hai stufato”, commenta un utente. E ancora: “La scorsa puntata record di ascolti senza la tua presenza, fattele 2 domande visto che hai sempre millantato meriti anche su questo, torna a nuotare va”.

Commento che sottende il pensiero di molti. L’ennesima mossa di Belli sembra fatta apposta per riportarlo nella Casa del GF Vip, quanto meno per avere un confronto faccia a faccia con Antonio Medugno. Un’occasione tropo ghiotta per Signorini, che in questo modo porterebbe altro pepe nella casa di Cinecittà, assicurandosi ascolti d’oro.

The post “Basta, ormai hai stufato!”: raptus di gelosia al GF Vip, volano minacce pesanti appeared first on Ck12 Giornale.