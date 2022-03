“Una femminilità esagerata!”: occhi a cuoricino per Antonio Medugno, il ballo sensuale lo manda su di giri [VIDEO]

Le tentazioni sono dietro l’angolo al GF Vip: Antonio Medugno va in estasi durante il balletto della compagna, nuovo flirt in vista?

Il modello e divo di TikTok napoletano Antonio Medugno è una della ultime new-entry nel cast del GF Vip. Sopravvissuto alle ultime nominations, è stato invece eletto il personaggio più amato dal pubblico del reality, dimostrando di avere in poco tempo conquistato i cuori degli italiani. Spontaneità, dolcezza e modi premurosi sono i suoi tratti distintivi, e anche i compagni di avventura l’hanno incluso nel gruppo con calore.

Durante l’ultimo prime time, in seguito all’eliminazione dell’amica Nathaly, Antonio è entrato in crisi profonda, minacciando di uscire anticipatamente dal reality. Grazie al sostegno dei compagni, della famiglia e del pubblico, Antonio ha desistito dal suo intento, tirando fuori nuova forza d’animo. Nelle ultime ore, inaspettatamente, il modello sembra aver trovato una ragione in più per rimanere: una bella compagna di Casa gli ha rapito completamente lo sguardo: vediamo di chi si tratta.

Il ballo di Delia Duran fa breccia nel cuore di Antonio Medugno: come la mettiamo con Alex?

La sensuale e frizzante modella Delia Duran è entrata come un tornado nel reality di Mediaset, scombinando gli equilibri sia delle donne, che degli uomini in gara. Il suo ingresso, infatti, ha fatto implodere diverse amicizie storiche dello show, oltre che a portare un notevole scombussolamento ormonale ai maschi alfa del GF Vip. Persino il compassato Alessandro Basciano, fidanzato con Sophie, si è sperticato in lodi circa la sua bellezza, per non parlare dell’aperto flirt condotto dall’enologo Barù.

Nelle ultime ore è proprio Antonio a cadere vittima del fascino latino di Delia. Galeotta fu la danza in piscina: appartato con Davide e Giucas in un angolo, il modello napoletano non è riuscito a staccare gli occhi di dosso dalla provocante venezuelana. Delia stava ballando sensualmente con in compagnia di Jessica e Sophie, e le sue movenze hanno catalizzato lo sguardo di Antonio, che ha commentato: “Che bella, Delia… E’ la più… E’ proprio femminile… Una femminilità esagerata!“. Davide l’ha invitato a farsi avanti, ma il modello è rimasto al suo posto, forse intimidito, o piuttosto rispettoso per il matrimonio, seppur traballante, di Delia. Ecco il video del ballo in piscina:

Alex Belli deciderà di intervenire, oppure riterrà innocui gli apprezzamenti del giovane modello? Lo scopriremo a breve…

