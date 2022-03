Oroscopo dell’amore: scopri gli astri per coppie e single

Ariete – In questa settimana sarete elettrici e difficilmente le persone che vi sono intorno riusciranno a domarvi e a rispondere alle vostre richieste stravaganti. Avete troppa adrenalina in corpo da smaltire! Buttatevi nello sport!

Le coppie più durature e quindi, anche più affiatate prenderanno molto bene questo vostro comportamento, allegro ed estroverso. Senza dubbio riuscirete a divertirvi molto insieme!

I single sono invece sempre allo stesso punto ma, grazie alla nuova aria che tira, è molto probabile che riescano a concludere prima del previsto, con una persona alla quale sono già legati da tempo!

Toro – I vostri sogni, nella settimana che sta entrando, saranno quasi sempre sogni realizzabili e che sono ad un passo dall’essere concretizzati, quindi impegnatevi ancora un pochino!

Le coppie certamente non potranno fare a meno che riflettere sul proprio futuro, ma per la maggior parte, saranno pensieri positivi ed ottimisti, anche perché non ci sono ostacoli da superare al momento!

I single dovrebbero certamente cambiare qualcosa del proprio carattere, se le persone con cui sono usciti ultimamente hanno intimato ciò, tuttavia, basterà un esame di coscienza, per capire dove si sbaglia!

Gemelli – In questa settimana l’importante sarà sempre restare se stessi, senza esagerare nei modi, per farsi piacere. Siete perfetti già così, quindi non avete bisogno di espedienti per attirare attenzione! Le coppie potrebbero avere dei ripensamenti, a proposito di alcune questioni legate al quotidiano. Probabilmente, se non vi piace la convenzione, dovreste farlo capire anche alle persone che vi sono vicino! I single hanno molte più possibilità se manterranno un comportamento entro le righe, poichè non tutti sono comprensivi come le persone che li conoscono bene e li capiscono!

Cancro – Sicuramente, l’inizio della settimana sarà dei più romantici, poiché siete ancora reduci da discussioni e litigi e quindi avete bisogno di chiarire in modo assolutamente amorevole! Le coppie si faranno tante promesse, come sempre, ma la parte difficile verrà quando dovrete mantenerle! Non potete infatti sperare di cambiare le cose con un semplice impegno a parole! I single saranno sotto osservazione per parecchio tempo e questo potrebbe indurli a fare qualche passo falso, volendo affrettare la conclusione di certi rapporti!

Leone – La settimana potrebbe iniziare sottotono, per poi riprendersi alla grande, man mano che capirete quali siano i vostri sentimenti e come manifestarli al prossimo!

Le coppie andranno per la loro strada e riusciranno anche a divertirsi in varie occasioni! Strano a dirsi, ma sicuramente avranno dei momenti di intensa condivisione, senza cadere in inutili litigi!

I single si mostreranno esperti comunicatori e questo incanterà le persone sulle quali vorrebbero fare colpo. Quando si tratterà di parlare di sentimenti però, si farà qualche passo indietro!

Vergine – Siete molto felici in questo periodo, ma non pienamente sereni, in quanto vi state già facendo cogliere da false speranze. Non avete ancora accettato determinate questioni, che andrebbero rivalutate al più presto, per non diventare un problema.

Le coppie non avranno alcun interesse a prendere le parti di del partner, in quanto crederanno di avere già abbastanza problematiche sulle quali concentrarsi da soli. Ebbene, non sarà una dimostrazione di amore.

I single, nonostante le perplessità, si faranno forza e faranno qualche passo in più nei confronti di una persona, che hanno puntato già nelle scorse settimane, senza mai rivolgergli la parola.

Bilancia – Se avete bisogno di un po’ di considerazione in questo periodo, di certo non potrete trovarla nelle persone che sono lontane da voi e che non possono apprezzare i vostri progressi, o la vostra personalità! Rivolgetevi altrove senza troppi dubbi.

Le coppie potrebbero avere più tempo per se stessi singolarmente, ma questo non vorrà dire trascurare il partner, ma soltanto prendersi più cura della propria personalità, fisicamente e mentalmente.

I single potrebbero perdere il loro tempo dietro persone che non meritano affatto tutta questa considerazione. Bisognerebbe proprio cambiare rotta e divertirsi nei modi di sempre, semplicemente!

Scorpione – Anche se l’inizio della settimana sarà tutto dedicato a voi, non significa che poi potrete essere troppo egoisti e non condividere con gli altri, cercando anche di soddisfare alcuni desideri. Le coppie potrebbero trascorrere tutte le loro giornate insieme senza litigare mai. Bisognerà però vedere se ciò, sarà dovuto al fatto che la comunicazione sarà proprio assente o se al contrario, si andrà d’amore e d’accordo. I single di certo non hanno alcun interesse a prendere le parti delle persone che hanno intorno, per questo dovrebbero ben presto allontanarsi e liberarsi da chiunque provochi loro uno stato di ansia o di alterazione.

Pesci – Lavorate troppo, oppure pensate troppo a questioni che non hanno nulla a che fare con la famiglia e l’amore. Ovviamente, tale propensione adesso, potrebbe portare qualche difficoltà in più, rispetto al passato.

Le coppie procederanno in un mare di intemperie, che affronteranno come possono. Di certo, provare un sentimento forte per l’altro, agevolerà tutti coloro che resisteranno e vorranno farlo a tutti i costi.

I single fermeranno un attimo il proprio ego, per lasciare spazio a quello degli altri, valutando possibili relazioni. Non si procederà subito ad instaurare qualcosa di serio, ma ci si andrà vicino.

