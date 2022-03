Oroscopo Branko di giovedì 3 marzo: domani bene salute e famiglia

Ariete – Oggi non hai tanta voglia di fare, ti senti senza forte, ma la giornata va avanti e hai bisogno di recuperare un po’ di energia. Cerca di ritrovare la calma, la serenità e di condividere i tuoi pensieri con chi ti sta attorno!

Toro – Cerca di fare qualcosa, di dire quello che pensi. Sei di buon umore e ora stai attirando l’attenzione su di te: è una cosa giusta? Sta a te deciderlo!

Gemelli – Devi mantenere la calma perché ora potresti perdere il controllo della tua vita: cerca di recuperare l’energia, di non farti prosciugare. Hai preso delle scelte giuste, non temere: il tempo te lo farà capire!

Cancro – Oggi vivi una situazione di disagio, c’è una persona che non ricambia i sentimenti o che pretende troppo da te. Non devi inventarti delle scuse, meglio dire quello che pensi: essere sincero premia sempre!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Non puoi più ignorare la mole di lavoro che hai, non puoi evitarlo. Sicuramente ti sei divertito abbastanza, ora devi darti da fare: non hai tempo!

Vergine – Sei di buon umore, ma agli altri questo non sembra. Cerca di fare un passo indietro, di osservare quello che ti accade attorno: hai tempo per agire!

Bilancia – Il periodo di stress è alle spalle, ora inizia una fase di recupero. Cerca di ritrovare l’equilibrio, di puntare sulla creatività e ti sentirai meglio!

Scorpione – Oggi ti senti un po’ spaesato, sai che devi rimettere in ordine tante cose. La giornata è bella vivace, caotica, non puoi avere sempre tu le redini del gioco!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Sei un po’ infastidito sul lavoro, forse c’è qualcuno che pretende troppo da te. Fare qualcosa vuoi dall’ordinario ti spaventa, più che altro perché temi il giudizio delle persone!

Capricorno – Oggi sei molto seducente, ma occhio a chi mostri questo lato di te. Sei un po’ brusco quando devi chiedere qualcosa, meglio farlo delicatamente!

Acquario – Oggi non sai bene come dire agli altri quello che provi perché hai paura di lasciarti andare, di tradire un segreto. Non essere distante, non girarci troppo attorno!

Pesci – Oggi appari molto fiducioso e forte, ma il tuo ottimismo può scoraggiare chi ti sta vicino perché ha quasi paura di condividere il pensiero che ha con te. Cerca di mantenere la calma, di accogliere tutti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo Branko di giovedì 3 marzo: domani bene salute e famiglia proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.