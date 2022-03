Oroscopo Barbanera di giovedì 3 marzo: tante novità in arrivo

Ariete (21/3 – 20/4) – La vostra gestione creativa degli affari oggi risulta indovinata. Sarà un caso, ma il colpaccio finanziario è da accreditarsi al vostro fiuto.

Toro (21/4 – 20/5) – A togliervi le castagne dal fuoco, oggi arriva la Luna in Pesci. Chance fortunate e novità su vari fronti: denaro, professione e amicizie.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Quando come oggi le situazioni vanno in direzione contraria e ostinata, inutile tentare di raddrizzarle a “colpi di testa”, meglio armarsi di pazienza.

Cancro (22/6 – 22/7) – Umore alle stelle, grazie al trigono della Luna. Intuizione ai massimi storici. Benissimo viaggi, trasferte e vita sociale.

Leone (23/7 – 23/8) – Il tempo di abbandonare l’immagine vincente ma un po’ sbiadita è ormai alle porte. Sondare meglio le vostre qualità farà emergere talenti nascosti.

Vergine (24/8 – 22/9) – Urano sempre al vostro fianco è pronto a promuovere l’immagine migliore di voi. Riuscirete a non cedere al disordine e alla confusione.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone, anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponetelo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Per uscire dalla crisi emotiva, occorreva l’iniezione di fiducia della Luna in Pesci. Un pizzico di elasticità vi aiuta ad apprezzare ciò che avete.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Non è strano che oggi siate stonati e ve la prendiate per un nonnulla. È l’effetto della Luna in Pesci e di Giove entrambi in quadrato, che vi fa sentire inadeguati.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con l’aiuto di Urano, la Luna in Pesci rattoppa abilmente le vostre finanze, messe alla prova da uscite e vecchi debiti quasi dimenticati.

Acquario (21/1 – 19/2) – Oltre ad essere rassicurante in ambito economico, questo mercoledì promette di inserire qualche nota nuova nel lavoro di routine, scongiurando la noia.

Pesci (20/2 – 20/3) – Il Sole, Giove, Urano, la vostra Luna non avrebbe potuto desiderare una scorta migliore per accompagnarvi in una giornata emozionante.

