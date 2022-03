“mi-piacerebbe-come-partner”:-antonella-elia,-per-lei-in-vista-un-ritorno-clamoroso

Antonella Elia sulla sua (presunta) sbadataggine ha costruito una carriera. E ora le sta fruttando un’occasione unica: la vogliono proprio là

L’irriverente Antonella Elia sembra pronta a un grandissimo ritorno in scena. La showgirl ha fatto della presunta distrazione la sua arma vincente, riuscendo a costruirsi una carriera di successo in tv. Anche questa volta, infatti, a volerla è uno dei programmi più di successo dell’intero panorama televisivo italiano, segno che qualcosa della sua personalità fa breccia.

A parlare di lei è Adriana Volpe, anch’ella storico volto della televisione italiana. Antonella Elia sembra quindi pronta a un ritorno in grande stile.

Antonella Elia: si ritorna a… casa

A parlare di Antonella Elia con occhi sognanti è proprio Adriana Volpe. La conduttrice sta per concludere la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello VIP, che l’ha messa a confronto con l’irriverente Sonia Bruganelli. Le due non sono mai andate d’amore e d’accordo, anche se con il passare dei mesi han trovato una quadra sul loro rapporto. Dal punto televisivo, però, sono state una delle coppie migliori come opinioniste: attente e precise, schierate al punto giusto, han dato al GF VIP qualcosa in più.

Ormai manca poco alla finale di questa edizione del GF VIP e Sonia Bruganelli ha già confermato che non tornerà l’anno prossimo. “Mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno” ha dichiarato in un’intervista. “Ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia”.

Adriana Volpe però non si è detta convinta di questa frase e di questa decisione. Secondo lei, infatti, con questa mossa Sonia vuole mettere le mani avanti: se la redazione decidesse di sostituirla, infatti, lei potrebbe dire di essere stata lei a volerlo. “Bisognerebbe vedere i sottotitoli” ha detto la Volpe a Casa Chi. “Però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona…”

Adriana ha anche però detto chi vorrebbe come partner se davvero Sonia no tornasse. E proprio nel parlare di chi desidererebbe, oltre a Soleil Sorge e Tommaso Zorzi, ha parlato anche di Antonella Elia. “Siamo il bianco e il nero, mi piacerebbe!“. Come ha sottolineato la Volpe, però, non sta a lei decidere chi la affiancherà. Sicuramente i nomi papabili sono molti e la redazione sceglierà molto bene su chi puntare. Sostituire Sonia Bruganelli, infatti, non sarà affatto semplice.

The post “Mi piacerebbe come partner”: Antonella Elia, per lei in vista un ritorno clamoroso appeared first on Ck12 Giornale.