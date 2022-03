“l’ha-uccisa!”:-panico-in-diretta-al-gf-vip,-sfiorata-la-rissa-[video]

La corsa verso la finale si fa agguerrita: aggressività sfrenata al GF Vip, i concorrenti se le suonano di santa ragione.

La finalissima del GF Vip si preannuncia bollente. La concorrenza tra i vipponi superstiti è ormai accanita, e i membri del cast si fan strada tra le ultime puntate dello show a suon di colpi bassi. Le maldicenze si moltiplicano, vecchi rancori riemergono, e i fandom si scontrano sui social quotidianamente, cercando di proteggere i loro beniamini.

Nelle ultime ore, la piscina del GF Vip si è resa teatro di un presunto incidente che ha fatto alquanto scalpore: le protagoniste della bagarre sono due potenziali vincitrici. Si tratta di Soleil Sorge e Lulù Selassiè, che nelle scorse settimane sembravano più affiatate che mei. Che cos’è successo?

Gomitata in bocca per Lulù Selassiè: colpo basso al GF Vip?

Durante un aperitivo in piscina, Soleil, Lulù, Jessica, Sophie e Delia hanno inscenato un movimentato balletto all’interno della piscina a vetrate della Casa. Tra salti, piroette e twerk sfrenato, le 5 vippone si sono esibite con entusiasmo, salvo incappare poi in un increscioso incidente. Soleil, infatti, durante una voluta, ha colpito Lulù in bocca con una poderosa gomitata. La Princess è finita contro la vetrata, mentre Soleil ha continuato a ballare disinvolta per qualche istante successivo.

La suscettibile Princess ha istantaneamente fatto esplodere un piccolo drama, lamentandosi del dolore per il colpo subito, e per i suoi fan è scattato immediatamente l’allarme rosso. Soleil si è ovviamente scusata per l’incidente, ma gli strascichi si sono protratti a lungo. Successivamente, l’influencer ha commentato con l’amica Sophie in separata sede: “Con tutte le persone con cui mi poteva capitare… proprio Lulù!“. E Sophie, di rimando, ha sottolineato che, conoscendo il caratterino della Princess, avrebbe potuto benissimo toglierle il saluto e la parola, evenienza al momento scongiurata. Soleil si è in seguito sincerata delle condizioni di Lulù, prodigandosi in cure e attenzioni, ma un ragionevole sospetto percorre gli animi degli spettatori: si tratta di un gesto maldestro, o di una precisa strategia? E, ancora, la preoccupazione di Soleil è genuina, oppure solo un’esercizio di forma? Un utente commenta: “Vi prego, l’ha uccisa, poverina!“: ecco il video dell’incidente.

Un altro, invece, rimarca un altro aspetto: “La colpisce una volta, se ne f**te e continua a dare gomitate? Aveva ragione Katia, quando disse che è come una bambina, che per apparire non si rende conto di quello che causa intorno a sé, infatti quando era esagitata le chiedeva di starle distante!“.

La colpisce una volta se ne fotte e continua a dare gomitate? Aveva ragione Katia quando disse che è come una bambina che per apparire non si rende conto di quello che causa intorno a sé, infatti quando era esagitata le chiedeva di starle distante. #gfvip https://t.co/5GvZLB4Cni — Isidel (@Isidel_) March 2, 2022

Soleil è veramente una giocatrice spregiudicata e senza scrupoli?

