“fai-sempre-figuracce!”:-gesto-crudele-contro-delia-duran,-ridicolizzata-davanti-a-tutti-[video]

Coltellata alle spalle in piena regola per la modella Delia Duran: le sue premure le vengono rivoltate contro con disprezzo.

La chiacchieratissima modella Delia Duran è entrata tardivamente nel cast del GF Vip, avvicendandosi al marito Alex Belli. E’ entrata in gioco con il ruolo di vittima degli eventi, guadagnandosi le simpatie e la protezione indefessa del pubblico, e si è lentamente rivelata un personaggio carico di umanità e prodigo di attenzioni per i compagni. Il suo punto debole rimane chiaramente il compagno Alex Belli, fedifrago attore emiliano.

La lontananza da partner ha permesso a Delia di uscire dal circolo vizioso del suo traballante matrimonio, concedendole momenti di svago e di leggerezza. Si è inoltre concentrata sui rapporti umani, coltivando, dopo l’iniziale impasse, una bel legame anche con Jessica Selassiè. Inizialmente la Princess la riteneva una rivale in amore nei confronti del fascinoso Barù, con cui Delia aveva talvolta flirtato. Chiarita la situazione, la modella ha preso le distanze dall’enologo, arrivando persino a dispensare consigli alla tormentata Jessica. Dopo l’ultimo prime time, in cui quest’ultima aveva ripercorso le tappe della sua vita in diretta, Delia ha espresso il desiderio di offrirle qualche consiglio circa la sua agognata relazione con Barù, ma tali suggerimenti sono stati gettati alle ortiche.

Jessica scimmiotta spietatamente Delia Duran con i compagni, tradimento in piena regola

Da molte settimane, ormai, Jessica Selassiè mette in atto ogni tattica possibile al fine di attirare l’attenzione di Barù che, dal canto suo, le accoglie tiepidamente. I fan di Jessica tifano all’inverosimile per l’ipotetica storia, ma il granitico e affascinante enologo non sembra schiodarsi in tal senso. Intenerita dalle vicissitudini narrate da Jessica durante la sua “linea della vita“, Delia ha ritenuto di offrirle qualche consiglio circa la sua desiderata love-story. Le ha suggerito di non svendersi, di realizzare il proprio valore, rivelandole di avere una grande considerazione di lei. Secondo Delia, dev’essere la figura maschile a rivendicare il diritto alla caccia, mentre la donna può stabilire tempi e modi, consapevole del proprio potere. Consigli preziosi e disinteressati, probabilmente, ma che Jessica ha prontamente ridicolizzato, spifferando ogni cosa ai compagni.

Dopo aver raccolto Barù e Jessica attorno al tavolino della veranda, Jessica ha scimmiottato l’accento venezuelano di Delia, ripetendo a pappagallo i consigli elargiti dalla modella. L’enologo l’ha però presa in contropiede, concordando con Delia: “Che cosa carina… c’ha ragione, però!”. Un utente commenta indignato: “Cara Jessica… ovviamente Delia ti ha solamente consigliato bene… dicendoti la verità, al contrario di tutte le tue amiche, te l’ha detto anche Barù! Fai sempre figuracce! Potevi stare zitta!“. Ecco il video della spietata imitazione:

Cara #Jessica ovviamente #delia ti ha solo consigliato bene…dicendoti la verità, al contrario di tutte le tue “amiche”! Così ai rititengono🤡 te lo ha detto anche #Baru !! Fai sempre figuracce! Potevi stare zitta ! 🙊 #Antonioinfinale #GFvip pic.twitter.com/XhnM66nVlJ — DeaNera 🇺🇦 (@Loredana_Dana75) March 1, 2022

Delia e Barù sono probabilmente più navigati di Jessica in campo amoroso, e meglio conoscono le dinamiche alla base di un corteggiamento in piena regola. Jessica si è procurata un clamoroso autogoal, con la sua grottesca imitazione?

