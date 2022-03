emma-marrone,-la-sua-casa-minimal-e-super-chic-ma-con-una-vista-mozzafiato-[foto]

Cantante eclettica e donna forte, Emma Marrone ha una casa che la rispecchia in tutto e per tutto. Le fotografie svelano ogni dettaglio

La cantante che quest’anno ha sfiorato il podio di Sanremo, Emma Marrone, è da tutti apprezzata per il suo essere rock e forte. E’ una donna coraggiosa e talentuosa, che nella sua giovane età conta già dieci anni di carriera e una malattia superata con successo. Insomma, nella sua vita Emma ne ha viste tante: di bellissime ma anche di bruttissime.

Lanciata da Amici di Maria de Filippi nel 2010, anno in cui ha vinto lo show arrivando in finale contro Loredana Errore, Emma ha condiviso sui social alcuni scatti della sua casa. E come sempre si riconferma la regola: i nostri ambienti ci rispecchiano.

Emma Marrone, tra legno e tecnologia

La cantante leccese non ha mai nascosto niente della sua vita. Emma, pseudonimo di Emmanuela, ha infatti spesso narrato di sé sia le gioie che i dolori. A soli ventisei anni, quando si presentò ad Amici, Emma aveva già incontrato la dura malattia, che l’aveva messa in serio pericolo. Nonostante la paura e le difficoltà della vita, però, la cantante pugliese ha scelto di continuare a lottare per il suo sogno e si è presentata ai provini, inconsapevole che quel palco l’avrebbe coronata vincitrice.

E’ una donna forte ma anche sensibile, Emma. Nella sua vita i successi sono stati tantissimi, tra cui anche la vittoria di Sanremo con “Non è l’inferno” nel 2012. Sul lato affettivo e personale, invece, Emma ha vissuto momenti non sempre facili e di successo. Nota a tutti è infatti la relazione con Stefano de Martino, ballerino conosciuto dentro la scuola che poi ha lasciato poiché era stata tradita con Belén Rodriguez.

Su Instagram, la cantante ha spesso condiviso immagini della propria casa. Come accade spesso, la sua dimora rispecchia molto le sue caratteristiche. L’ufficio di Emma Marrone è infatti caratterizzato dai toni del bianco e del nero: colori forti e decisi, che donano contrasto e ordine. Ad armonizzare il tutto c’è però la scrivania di legno, che dà quel tocco di caldo che caratterizza anche il carattere di Emma.

Anche per il balcone il discorso è simile: qui il legno regna sovrano, creando un ambiente che ricorda molto quello tipico delle saune e delle terme. A spezzare e a donare modernità è però il vetro sia della porta che della balaustra, che nei giorni soleggiati donerà tantissima luce. Insomma, dalle fotografie disponibili sembra che la casa di Emma sia del tutto coerente con il suo carattere: dai toni decisi e forti, ma anche caldi e armonici.

