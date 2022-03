“e’-una-rottura-di-cogl**ni!”:-anno-orribile-per-amici21,-situazione-fuori-controllo

Amici21 sta vivendo momenti molto difficili. Non è la prima volta che riceve una reazione del genere e adesso il limite sembra raggiunto

Manca pochissimo al serale, solo una puntata. I concorrenti di Amici21 si stanno ormai preparando per quello che è il vero grande evento del talent show di Maria de Filippi, quello che porta al vincitore e al successo. Non tutti, però, son già riusciti a conquistare la maglia dorata che garantisce un banco per il serale. Durante la puntata di domenica 27 febbraio, i cantanti senza maglia si sono sottoposti a una dura gara di canto, che li ha messi alla prova.

Le conseguenze di questa gara sono state al centro del daytime di martedì 1 marzo, ma la reazione è stata del tutto inaspettata. Ormai non ce la si fa più, la situazione è diventata ingestibile.

Amici21, le liti sono diventate troppe

Durante la puntata di domenica, i cantanti che devono ancora ottenere il pass per il serale son stati sottoposti a una sfida di gruppo. Sotto l’attento giudizio del Maestro e Direttore d’orchestra Adriano Pennino, dovevano cantare “Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale, dividendosela in modo che ciascuno ne cantava un pezzo. A iniziare era Gio Montana, della squadra di Anna Pettinelli. Il nuovo arrivato, che ha già mostrato qualche difficoltà, ha sbagliato l’attacco della canzone, partendo in ritardo.

Questo errore ne ha causato un altro, cioè quello di Calma. Il cantante di Rudy Zerbi doveva infatti proseguire dopo Gio Montana nella canzone, ma il suo essere partito in ritardo ne ha impedito la corretta realizzazione. Questo duplice errore ha portato il maestro Pennino a bloccare tutto e a chiedere di ripartire. Al secondo tentativo, tutto è filato liscio e i cantanti hanno portato a termine il compito.

Questa situazione ha però inasprito i rapporti tra Rudy Zerbi, che ha nella sua squadra Calma e Anna Pettinelli, coach di Gio Montana. I due giudici si sono infatti scontrati sul fatto che secondo Anna, Calma sarebbe dovuto esser capace di riprendere il ritmo corretto, anche dopo l’errore di Gio. Questa questione è stata trattata durante il daytime di martedì, durante il quale i due insegnanti hanno litigato nuovamente su questa questione. Zerbi, per difendere le sue idee, ha fatto ricantare la canzone ai concorrenti e ha richiamato Pennino. Anna, dal canto suo, se n’è andata dallo studio. I telespettatori sono però letteralmente esausti di questa situazione:

ma io voglio capire anche il fatto di voler “creare dinamiche”. ma questo tipo di dinamiche è una rottura di coglioni. è noiosissimo vederli urlare per 28 minuti. non sono neanche discussioni costruttive… #Amici21 pic.twitter.com/EsHs6BSCaI — enim (taylor’s version)⚡️ (@iloathereaIity) March 1, 2022

Tutta l’edizione si è infatti concentrata praticamente solo sulle liti. Le due principali sono quella tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli nel canto e quella tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nel ballo. Se è vero come è vero che i fan non ne possono più, dall’altro lato i numeri di share che Amici fa ogni domenica dimostrano che forse, questa tecnica, funziona.

