“dovete-cag*re-il-ca**o-per-qualsiasi-cosa?”:-sangiovanni-fuori-controllo,-sfogo-senza-precedenti-davanti-a-tutti

Sangiovanni come non si era mai visto. Il cantante si è lasciato andare a uno sfogo durissimo, le parole sono davvero pesanti

Da quando è arrivato secondo ad Amici di Maria de Filippi, Sangiovanni non si è più fermato. Nonostante la giovane età, il cantante è sulla bocca di tutti e scala le classifiche con una facilità per niente scontata. Ha recentemente partecipato a Sanremo con “Farfalle”, classificandosi quinto alla sua prima volta su quel palco. Dopo il Festival, il brano è stato uno dei più ascoltati e il suo fandom è enorme e si compone soprattutto di giovanissimi.

Sangiovanni, come tutti i cantanti giovani, è molto attivo anche sui social network. Nelle ultime ore, però, proprio su un social su cui è molto seguito si è lasciato andare a una pesantissima critica nei confronti di alcuni fan: parole veramente dure.

Sangiovanni perde il controllo, accusa fortissima

Il giovanissimo cantante è ormai una stella sia del panorama musicale italiano che dei social network. Qui è molto seguito, soprattutto dai suoi fan, che cercano nelle sue fotografie indizi e spoiler per nuovi pezzi in uscita. Molto amata e chiacchierata è anche la sua storia d’amore con Giulia Stabile. Sangiovanni ha conosciuto la ballerina proprio dentro Amici20 ed è stata lei a “rubargli” il primo posto, in un romantico e emozionante duello finale che ha visto Giulia trionfare.

La loro storia procede a gonfie vele ormai da un anno, ma i due sono abbastanza rispettosi della propria privacy e non si mettono mai in primo piano. Ciò su cui sono focalizzati entrambi, infatti, è il lavoro. Giulia Stabile è oggi una ballerina professionista di Amici e Sangiovanni è alle prese con la sua musica. Nelle ultime ore, il giovane cantante ha condiviso sui social un tweet in riferimento alla guerra russo-ucraina che sta sconvolgendo il mondo. In particolare, la fotografia lo ritraeva con in mano la pistola laser per misurare la febbre. La didascalia citava: “Siamo corsi a queste armi due anni fa come se fosse un’anticipazione di ciò che sarebbe venuto subito dopo“.

Immediatamente, nei commenti si è scatenato il panico. Sono tantissimi gli utenti che gli hanno detto che non avrebbe dovuto fare un’associazione del genere, poiché queste armi non uccidono nessuno mentre quelle russe e ucraine sì. “Magari sei canonicamente riconosciuto come artista e supponi di avere la licenza poetica” scrive un utente, “ma questo non ti autorizza a sparare stronzate“. Sangiovanni è quindi letteralmente esploso di rabbia, scrivendo ciò che nessuno mai si sarebbe aspettato di leggere:

2 anni fa ci hanno dato in mano termometri laser simili a pistole e ora in Ucraina consegnano pistole vere in mano ai civili. sembra che nel mondo debba succedere x forza un qualcosa, come per voi che per qualsiasi cosa dovete cagare il cazzo il mio tweet era chiaro peace — sangiovanni (@sangiovann1) February 28, 2022

Uno sfogo di nervosismo e di rabbia per non essere stato capito, probabilmente. Anche questo tweet ha scatenato il pubblico. Da un lato chi lo difende cerca di sostenerlo e calmarlo; dall’altro, ci sono gli irriducibili che continuano ad accusarlo di paragoni eccessivi e ricerca di scalpore.

