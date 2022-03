brutto-risveglio-per-stefano-de-martino,-caos-senza-precedenti:-sta-andando-tutto-a-scatafascio

Il ballerino e conduttore non sta di certo vivendo momenti facili. Brutto colpo per Stefano de Martino: necessario un cambio di rotta

Ha soli trentadue anni Stefano de Martino, eppure nella sua carriera i successi non si contano sulle dita di una mano. Nato come ballerino ad Amici di Maria de Filippi, di cui è stato sia concorrente che professionista, ha poi intrapreso la strada della conduzione. La prima esperienza è stata sempre ad Amici, quando con Marcello Sacchetta ha condotto il daytime. La vita poi l’ha portato su palchi più importanti, fino allo sbarco in Rai.

Nelle ultime ore, però, sui social si sono accumulate una serie di critiche proprio nei suoi confronti e nei confronti di un suo grande show. Necessario aggiustare la rotta, altrimenti le conseguenze potrebbero essere drastiche.

Stefano de Martino, cosa succede a Stasera Tutto è Possibile?

Sono vari gli show che Stefano de Martino ha condotto nei suoi vari anni in Rai. La primissima vera esperienza è a L’Isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi, quando nel 2018 ha fatto l’inviato. E’ quella una vera e propria palestra, poiché ci si trova a co-condurre con il proprio collega dall’altra parte del mondo, gestendo difficoltà e momenti imprevisti. L’anno successivo, Stefano ha condotto con Fatima Trotta “Made in Sud” e, sempre nel 2019, a fianco di Belén Rodriguez ha presentato la “Notte della Taranta”.

Il primo vero incontro con “Stasera Tutto è Possibile” arriva nel 2019, quando si trova a dover sostituire Amadeus per un’imprevisto. E’ questo un amore a prima vista che, nel gennaio 2021, lo porterà di nuovo su quel palco. Anche nel 2022, quindi, ritorna alla conduzione di questo show, che ben si adatta al suo carattere simpatico e coinvolgente. Il programma contiene tutta una serie di giochi a cui si devono sottoporre i concorrenti, personaggi famosi che cambiano di puntata in puntata.

Durante l’ultima puntata, trasmessa ieri, i telespettatori hanno però notato due dettagli insoliti. Innanzitutto, al termine di ogni episodio Stefano de Martino anticipa chi ci sarà nel prossimo. La puntata mandata in onda ieri, però, non corrispondeva a quanto anticipato la settimana precedente. Per di più, forse forti di questo errore, al termine di ieri sera Stefano non ha rivelato chi ci sarà nella puntata di settimana prossima. Una scelta forse strategica per aumentare l’attesa, ma che in realtà ha creato molti nervosismi:

Hanno saltato la presentazione della prossima puntata… Già questa non era quella che doveva andare in onda oggi, quindi non sanno nemmeno quale trasmetteranno la prossima volta? #staseratuttoepossibile #staseratuttoèpossibile @StepRaiDue — Claudia (@modellareisogni) March 1, 2022

Per di più, come se non bastasse, ieri sera lo show di Stefano de Martino è stato battuto all’auditel sia da “Lea – Un nuovo giorno” su Rai 1 che dalla partita Inter-Milan su Canale5. Segno che qualcosa non sta funzionando e che si deve ritrovare la rotta, altrimenti le conseguenze potrebbero essere pesanti.

The post Brutto risveglio per Stefano de Martino, caos senza precedenti: sta andando tutto a scatafascio appeared first on Ck12 Giornale.