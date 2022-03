“Bloccate questo schifo!”: Flavio Insinna nella bufera, l’ultima puntata de l’Eredità ha sconvolto tutti

Il quiz di Rai1 non sta passando di certo momenti facili. Flavio Insinna è ricoperto di critiche: ciò che si è visto non è piaciuto per niente

E’ il programma-quiz più amato dell’ora di cena, L’Eredità. Il gioco di Rai1, condotto da Flavio Insinna, permette a un fortunato vincitore di portarsi a casa un premio in denaro consistente. Per riuscirci, però, deve battere i suoi sei sfidanti e trovare poi la parola che, al gioco della ghigliottina, lega tutte le altre. Insomma, arrivare sino alla fine non è di certo facile ed è proprio questo il bello del gioco.

Durante la puntata andata in onda ieri sera, però, qualcosa è sembrato strano agli occhi dei telespettatori. Le critiche sono arrivate copiose e per Flavio Insinna le cose non si mettono di certo bene.

L’Eredità e la domanda scomoda: Flavio Insinna, che botta

Per ogni gioco, ogni concorrente ha due vite a disposizione. Il primo errore dà una sorta di cartellino giallo, che però permette di continuare a giocare. Il secondo errore, invece, trasforma il cartellino da giallo a rosso. A quel punto lo sfortunato concorrente deve puntare il dito contro un altro per una sfida all’ultima parola. In 60 secondi, i due concorrenti devono trovare il numero più alto possibile di parole che rispondono a specifiche definizioni.

Questo gioco spesso mette in difficoltà i concorrenti, poiché se ci si trova di fronte a una parola che non si conosce si perde tantissimo tempo. E’ quanto successo ieri a una concorrente, che ha perso il gioco buttando letteralmente 50 secondi alla ricerca della parola “Sioux”, la tribù di Toro Seduto. Il momento è sempre triste, poiché si tratta di una sfida vinta quasi a tavolino dall’altro concorrente che, inerme, assiste al tempo che scorre.

Ciò che però, durante la puntata di ieri, ha fatto sospettare i telespettatori è che ci siano domande nettamente più facili ed altre nettamente più difficili a seconda del concorrente. L’accusa rivolta a Flavio Insinna e alla redazione è quindi quella di favorire qualche partecipante. In queste puntate, in particolare, c’è un concorrente che ha già vinto una considerevole somma di denaro al quale sembra che rivolgano sempre quiz semplici:

Propongo sanzioni da parte dei telespettatori per bloccare questo schifo di commedia manipolata che chiamano gioco. È illegale e irrispettoso verso chi lo guarda. — Robbin’s Words 🇪🇺🐟🏳️‍🌈🐧 (@RobbinWords) March 1, 2022

L’accusa è molto grave e sicuramente non è la prima volta che capita. Se, però, questa sensazione dei telespettatori dovesse persistere, per Flavio Insinna e L’Eredità i problemi potrebbero essere grossi. La prima conseguenza sarebbe un drastico calo degli ascolti, che potrebbe far pensare per una chiusura del programma o una sostituzione del conduttore. Insomma: le cose non si mettono bene.

The post “Bloccate questo schifo!”: Flavio Insinna nella bufera, l’ultima puntata de l’Eredità ha sconvolto tutti appeared first on Ck12 Giornale.