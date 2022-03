6-stati-americani-hanno-bandito-la-vodka-russa:-un-gesto-simbolico-ma-dallo-scarso-effetto-economico

Il governatore dell’Iowa, Kim Reynolds, ha ordinato alla divisione di bevande alcoliche dello stato di tagliare tutti i prodotti di liquori prodotti in Russia dalla sua lista di acquisto all’ingrosso. Ultima mossa di boicottaggio della vodka a livello statale che, pur rappresentando una scelta simbolica, ha un impatto lieve sul totale della vendita di liquori.

Fatti chiave

Il governatore del West Virginia, Jim Justice, lunedì ha ordinato all’amministrazione statale per il controllo delle bevande alcoliche di interrompere l’acquisto e la vendita di liquori russi. E ha chiesto ai rivenditori di eliminare diversi tipi di vodka russa dai loro scaffali.

Domenica, il Liquor Control Board della Pennsylvania ha incaricato i negozi di liquori statali Fine Wine & Good Spirits di interrompere l’acquisto e la vendita di prodotti russi, a seguito dell’appello del governatore Tom Wolf di rimuovere i prodotti russi “a dimostrazione della solidarietà e del sostegno verso il popolo ucraino”.

Il governatore dell’Ohio, Mike DeWine, ha annunciato sabato di aver ordinato al Dipartimento del Commercio statale di interrompere l’acquisto e la vendita di vodka dalla Russian Standard, l’unica distilleria di proprietà russa che distribuisce vodka in Ohio. E ha chiesto alle 487 agenzie di liquori dello stato di ritirare immediatamente dai loro scaffali i prodotti Russian Standard.

Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha emesso un ordine esecutivo in cui disponeva al Dipartimento statale per il controllo delle bevande alcoliche di rimuovere dagli scaffali i prodotti di produzione russa e i prodotti a marchio russo. Ha sottolineto che lo Utah “non sosterrà le imprese russe, non importa quanto piccolo sarà lo scambio”.

Il governatore del New Hampshire, Christopher Sununu, sabato ha firmato un ordine esecutivo che impone la rimozione dagli scaffali di tutti gli alcolici di produzione e marca russa.

Alcuni politici hanno adottato misure meno vincolanti. In un tweet di sabato, il governatore del Texas Greg Abbott ha chiesto a tutti i rivenditori del Texas di rimuovere volontariamente i prodotti russi dai loro scaffali. Il senatore Tom Cotton ha twittato che gli americani dovrebbero boicottare Vodka russa e “mandare le bottiglie vuote in Ucraina per usarle per le molotov”.

Background

Secondo il Distilled Spirits Council of the United States la vodka è lo spirito più venduto negli Stati Uniti, con 78,1 milioni di casse da 9 litri vendute nel 2021, rispetto ai 62,7 milioni di casse nel 2011. Tuttavia, le importazioni di vodka russa sono diminuite di quasi il 79% in quel periodo e ora rappresentano solo una piccola parte della vodka venduta nel mercato statunitense.

Lo ha spiegato Lisa Hawkins, vicepresidente senior degli affari pubblici dell’associazione. Secondo cui la vodka russa rappresentava solo 18,5 milioni di dollari, o l’1,3%, di tutte le importazioni di vodka negli Stati Uniti nel 2021, rispetto ai 660 milioni importati dalla Francia, 291 milioni dai Paesi Bassi, 177 milioni dalla Svezia e 137 dalla Lettonia. Cox ha riconosciuto che rimuovere la vodka russa dagli scaffali dello Utah era, come organizzare manifestazioni a sostegno dell’Ucraina, un gesto “per lo più simbolico”, paragonandolo all’innalzamento della bandiera degli Stati Uniti a Iwo Jima durante la seconda guerra mondiale.

A margine

Russian Standard è uno dei principali marchi di vodka russi negli Stati Uniti, ma le sue vendite sono sminuite rispetto ai marchi non russi. Secondo il Beverage Information Group, Russian Standard ha venduto 237mila casse da 9 litri negli Stati Uniti nel 2019, rispetto ai 8,9 milioni di Smirnoff, marchio di proprietà britannica con distillerie in diversi Paesi inclusi gli Stati Uniti, agli 8,8 milioni del marchio statunitense Tito’s Handmade Vodka e ai 5,3 milioni del marchio statunitense New Amsterdam Vodka.

Fatti contrari

Justice ha bandito i marchi di produzione russa Beluga Vodka, Hammer & Sickle Russian Vodka, Moskovskaya e Russian Standard dagli scaffali dei negozi di liquori. Tuttavia, i marchi di vodka di produzione non russa che utilizzano marchi russi sono stati esentati.

In cifre

703 milioni. Si tratta di quanti litri di vodka sono stati venduti negli Stati Uniti nel 2021, secondo il Distilled Spirits Council of the United States, per produrre 23 miliardi di martini.

Fatto sorprendente

Giovedì, un bar del comprensorio sciistico Magic Mountain del Vermont ha twittato un video di un barista che versa una bottiglia di vodka Stolichnaya, annunciando: “Mi dispiace, qui non serviamo prodotti russi”. Stolichnaya era originariamente un marchio sovietico, a volte messo a disposizione dall’Ucraina. Tuttavia, la vodka Stolichnaya attualmente disponibile negli Stati Uniti viene prodotta in Lettonia.

Il marchio Stolichnaya è oggi di proprietà di due società separate, una in Russia e una in Lussemburgo, l’ultima delle quali fornisce la vodka ora disponibile in Usa. Smirnoff è un altro storico marchio di vodka di origini russe, ma non ha più sede nel Paese. Lo Smirnoff consumato negli Stati Uniti è prodotto a Plainfield, in Illinois.

L’articolo 6 Stati americani hanno bandito la vodka russa: un gesto simbolico ma dallo scarso effetto economico è tratto da Forbes Italia.