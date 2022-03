“Vaff***”. Domani tornerò a rubare e…”. Staffelli: e la troupe aggrediti: minacce e insulti all’inviato di Striscia | Guarda

Prosegue la battaglia di Striscia la notizia per fermare le borseggiatrici che “lavorano” nel centro di Milano e nelle principali stazioni della metropolitana. Nella scorsa puntata Valerio Staffelli, l’inviato del Tg satirico, era andato in giro insieme a quattro figuranti “mascherate” con il viso delle quattro ladre identificate per mettere in guardia i passanti.

Nella puntata in onda stasera, lunedì 28 febbraio, Staffelli e le sue “accompagnatrici” tornano in missione a Milano per disturbare il “lavoro” delle borseggiatrici e avvisare del pericolo più persone possibili. Anche questa volta tutte le borseggiatrici identificate dall’inviato vengono trattenute dalla polizia.

E se una già accerchiata dagli agenti prova a lanciare una scarpa addosso alla troupe, in metropolitana a un operatore va anche peggio: “Maniaco di me***a. Ti porto fino a casa e ti massacrano di botte. Vedi cosa sono gli zingari: ti fanno un cu*** così”, minaccia una di loro. “Io rubo”, ammette un’altra prima di entrare nella volante della Polizia. E poi a gesti – dal finestrino – lancia una sfida a Staffelli: “Vaff******”. Domani tornerò a rubare”.