“stattene-a-casa-tua,-viziato!”:-christian-di-amici21-senza-precedenti,-reazioni-incredibili

Il serale di Amici21 si sta avvicinando. La tensione dei ragazzi che non sono ancora riusciti a ottenere la tanto agognata maglia dorata è alle stelle. Durante la puntata di domenica, qualche ballerino e qualche cantante è riuscito ad ottenere un posto per la fase più importante di tutte, ma Christian non è tra questi. Il ballerino di hip-hop, della squadra di Raimondo Todaro, sta vivendo momenti non facili.

Durante il daytime di lunedì, Christian si è mostrato sofferente e dispiaciuto per ciò che sta vivendo e per non riuscire a passare al serale. Le sue parole però hanno scatenato alcune reazioni sui social, non del tutto positive.

Christian di Amici21 ha deciso, ma il pubblico esplode

Il ballerino è dentro la scuola di Amici21 sin dal primo giorno. Entrato come ballerino di hip-hop, in realtà si è poi cimentato in molto altro, fino alla danza classica. E’ proprio con la maestra Celentano che Christian ha avuto le maggiori difficoltà. Lei, infatti, non ha mai visto in lui particolari doti e non lo crede pronto per il serale. Della stessa idea è anche Veronica Peparini, che proprio durante la puntata di domenica 27 si è espressa in tono deciso verso Christian, rinnovando i suoi dubbi.

Raimondo Todaro, dal canto suo, ha sempre difeso il ballerino della sua squadra. Nonostante questo, però, non l’ha ancora fatto passare al serale: quella di domenica prossima sarà l’ultima occasione disponibile per provare a ottenere la maglia d’oro. Una volta finita la puntata, Christian è andato in casetta e si è messo a fare le valigie. Interrogato prima dal cantante Alex e poi da Maria de Filippi, il ballerino ha ammesso di voler lasciare la scuola poiché non ce la fa più. Maria l’ha fatto ragionare, invitandolo a capire che si trattava solo di una reazione a caldo.

Ciò che più ha fatto scalpore, però, è stata la facilità con cui il ragazzo è andato in crisi. Come gli ha fatto notare Maria, è sin dalla prima puntata che le due insegnanti di ballo non esprimono particolare entusiasmo per Christian. Il pubblico a casa ha quindi reagito in modo deciso, condannando queste reazioni:

Maria ma anche meno a trattenerlo… Prego, la porta è quella. Se non accetti le critiche stattene a casa tua! Viziato #Amici21 — coccoiprena✨ (@coccoiprena) February 28, 2022

Secondo molti, infatti, Christian farebbe molta fatica ad accettare le critiche. Questa ipotesi è confermata anche dal modo in cui il ragazzo ha risposto a Emanuel Lo durante la puntata di domenica. Il giudice, infatti, gli ha consigliato di alzare un po’ lo sguardo mentre balla; lui, dal canto suo, ha continuato a sostenere che l’avesse sempre alzato. Insomma, le cose per Christian non si mettono bene: ormai il suo destino sarà chiaro nella puntata di domenica, dove le alternative rimangono due. Andare al serale o andare a casa.

