“sta-ancora-sparlando”:-colpo-velenoso-contro-davide-silvestri,-nella-notte-medita-vendetta-[video]

L’attore Davide Silvestri non digerisce la nomination di Lulù Selassiè: duro sfogo nella notte nel segreto delle camere da letto.

La puntata di ieri sera del GF Vip ha riservato un’amara sorpresa per l’attore di “Vivere” Davide Silvestri. Il poliedrico artista è una delle figure più longeve del cast, sopravvissuto alle progressive eliminazioni, e milita nel reality dalle battute iniziali. Lo stress della lunga permanenza nello show e il profumo della finale stanno gradualmente aumentando la temperatura in Casa, favorendo gli scontri e le recriminazioni.

Nella notte del post-puntata, Davide si è lasciato andare ad un durissimo sfogo nei confronti della Princess Lulù, rea di aver proposto il suo nome in sede di nominations. Delia e Lulù sono state le uniche a usufruire della votazione segreta, essendo la prime finaliste ufficiali di quest’edizione. Davide, che non era stato nominato da nessuno, ha quindi dedotto che il suo voto derivasse dalla Princess, con cui pensava di avere appianato gli ultimi screzi. La sua reazione è stata quindi di indignazione e sconcerto: vediamo quanto è accaduto.

“Sono arrabbiatissimo con lei, sono nero!”: Davide Silvestri non perdona Lulù per il suo tradimento

Nei scorsi giorni i due gieffini si erano scontrati pesantemente: Lulù infatti aveva affibbiato a Davide l’appellativo di “infame”. Silvestri aveva criticato l’operato dell’influencer Soleil nella gestione della relazione con Alex Belli, con un coming-out piuttosto tardivo. Silvestri aveva in seguito perdonato Lulù, ammonendola però di non utilizzare più certi termini offensivi nei suoi confronti. La Princess si era quindi scusata, dichiarandosi dispiaciuta, salvo poi nominarlo nel segreto del confessionale. Davide, dopo il prime time, si è sfogato con la ritrovata amica Soleil: “Io sono arrabbiatissimo con lei, sono nero. Io me la sono presa con te per l’affetto che c’è, e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame…Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei…“.

Disgustato dal presunto voltafaccia di Lulù, ha poi aggiunto: “Che persona sei? Penso che sia tutto molto chiaro…“. Soleil, dal suo canto, l’ha saggiamente consigliato: “Dave, una cosa te la dico: parlare faccia a faccia con le persone può essere solo costruttivo e positivo, ti può dare solo risposte e coerenza con il tuo pensiero. Ti dà sempre un qualcosa… Parliamo chiaramente delle cose che ci danno fastidio…“. Davide ha concluso in modo perentorio: “Vabbè, adesso stacco…“. Ecco il video del duro sfogo dell’attore:

Davide si lamenta con Soleil della nomination di Lulú allora Sole gli dice chiaramente che l’unica cosa che può fare se non gli torna qualcosa è andare a parlare direttamente con Lulú e affrontarla per chiarire la situazione faccia a faccia#gfvip pic.twitter.com/t44Ck84PRO — Federico (@Federic1910) March 1, 2022

I fan del GF Vip hanno dimostrato nei mesi di amare smodatamente l’iconica Lulù, e ben presto i fandom si sono mobilitati in sua protezione. Un utente, infatti, rimarca su Twitter: “Davide sta ancora (s)parlando di Lulù con Soleil. Che peso!“.

Ore 5.25

Davide sta ancora (s)parlando di Lulù con Soleil. Che peso. #jerù #fairylu #gfvip — Lo penso davvero (@DovevoDirlo) March 1, 2022

Riusciranno i due storici concorrenti ad appianare le loro incomprensioni?

