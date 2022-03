“Siete tutti responsabili”. La giornalista ucraina accusa l’Europa: schiaffo in diretta all’italo-russo Zaytsev | Video

“Siete tutti responsabili di quello che sta succedendo in Ucraina“. Così la giornalista ucraina Irina Guley si rivolge al pallavolista italo-russo Ivan Zaytsev durante Otto e Mezzo, il talk di La7 condotto da Lilli Gruber. Nella trasmissione si parla del conflitto Russia-Ucraina e delle conseguenze che gli ucraini stanno subendo. La Guley è in collegamento dalla sua casa in Ucraina e non risparmi critiche feroci alle istituzioni e allo stesso pallavolista.

“Il gas era sempre stato ad un buon prezzo e quindi conveniva a tutti anche all’Europa”. L’accusa della giornalista è chiara ed è rivolta alle istituzione europee che hanno sottovalutato i piani strategici di Putin e che hanno pensato soltanto alla real-politik, non considerando i piani politici della Russia.

Alla Guley ha replicato lo stesso Zaytsev, chiamato in causa dalla giornalista. “Chi la vive dall’interno la guerra, sia molto più emotivo che duro. Io non posso empatizzare a fondo, ma capisco lo stato d’animo della popolazione ucraina”. Una risposta diplomatica da chi aveva già condannato sui propri social il suo paese d’origine per l’invasione dell’Ucraina.