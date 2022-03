Samira Lui, messaggio social a sorpresa: novità clamorosa in arrivo

La professoressa de L’Eredità sembra pronta a un salto incredibile. La sua carriera potrebbe cambiare: la vuole proprio lui

La professoressa de L’Eredità sta conquistando tutti con la sua simpatia e la sua bellezza. Samira Lui, giovanissima, ha già una carriera fatta di apparizioni importanti e successi. Di origine senegalese, ha iniziato la sua carriera come modella e nel 2017 ha anche partecipato a Miss Italia, arrivando terza.

Oggi lavora a L’Eredità come spalla, insieme ad Andrea Cerelli, di Flavio Insinna. Per lei però sembra che si stiano spalancando le porte di un progetto importantissimo.

Samira Lui pronta a un nuovo progetto: la vuole Carlo Conti

La professoressa de L’Eredità viene da Udine e, nei suoi soli ventitré anni, si è già fatta conoscere e amare dal pubblico. Quella di intraprendere la carriera televisiva è stata una scelta ben precisa, che Samira Lui ha coltivato sin da piccola. Dopo il diploma come geometra, Samira si è iscritta all’Università con indirizzo cinema. Durante gli studi, però, ha anche lavorato come hostess per eventi e fiere importanti, al fine di prendere più consapevolezza di sé e del rapporto con gli altri.

E’ dopo Miss Italia 2017, in cui si è classificata terza, che la sua carriera prende il volo. Fin da subito, infatti, viene chiamata a L’Eredità per vestire i panni della professoressa, in coppia con Ginevra Pisani. Quando poi la sua spalla lascerà il programma per una tournée teatrale, il suo ruolo verrà ricoperto da Andrea Cerelli, il primo Professore.

Sebbene il suo grande sogno sia quello di diventare attrice, Samira Lui si concede di riflettere a qualsiasi opportunità lavorativa. Una importante sembra che stia arrivando proprio adesso: su Instagram la modella ha condiviso un video con Carlo Conti. Come didascalia, ha messo le emoticon delle dita incrociate, da sempre segno di porta fortuna. Carlo Conti infatti sta pensando a un nuovo programma, “The Band”.

Si tratta di uno show musicale sulle cover band, che dovrebbe andare in onda da fine aprile a metà maggio in prima serata, di venerdì. Secondo quanto condiviso da Samira Lui, Carlo Conti potrebbe averla scelta come sua spalla per questa nuova avventura televisiva. Si tratta di un nuovo programma, un vero e proprio talent show in cui diverse cover band si sfideranno a colpi di musica. Per Samira Lui sarebbe un vero e proprio salto di carriera, poiché la prima serata, si sa, è sempre il banco di prova più importante.

