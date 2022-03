“Ridicola, ma chi ci crede?”: le coccole a sorpresa di Soleil Sorge, la sua è solo una trappola [VIDEO]

Pioggia di critiche sull’influencer Soleil Sorge: le sue improvvise manifestazioni di dolcezza puzzano di strategia al pubblico del GF Vip.

La chiacchierata influencer Soleil Sorge è, nelle ultime ore, oggetto di pesanti accuse da parte del web. La giovane italo-americana, infatti è stata protagonista di un ennesimo siparietto dopo il prime time del reality di Mediaset. Durante la sua lunga permanenza nella casa di Cinecittà, Soleil ha costantemente cavalcato la cresta dell’onda, soprattutto grazie al trito e ritrito triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

L’argomento, enormemente inflazionato, ha occupato gran parte dei blocchi del format di Alfonso Signorini, spopolando anche su altre trasmissioni satellite e campeggiando sulle prime pagine di tutti i rotocalchi gossip. Il reiterato tira e molla tra i tre gieffini in causa ha gradualmente fatto spazio ad un preciso sospetto: è stato tutto programmato in precedenza, ai fini di ottenere maggiore visibilità? Una volta che la variante Alex è uscita dai giochi, Soleil è stata inevitabilmente messa in ombra da altre dinamiche più fresche e genuine, e ultimamente sembra voler riconquistare il favore del pubblico, servendosi di mezzucci ormai riconoscibilissimi. Vediamo cos’è successo nel post-puntata.

“Sarei contenta se tu vincessi”: Soleil Sorge, dichiarazione sincera o strategia ben congegnata?

Nell’ultima puntata, la new-entry Antonio Medugno ha accusato l’eliminazione dell’amica Nathaly, cadendo preda di una preoccupante crisi in diretta. Grazie al sostegno del pubblico e dei compagni, Antonio ha rinunciato ad uscire dalla famosa porta rossa, scelta che aveva comunicato in diretta al conduttore. Ha anche ricevuto l’incoraggiamento della famiglia, che l’ha spinto a non mollare, e a recuperare la serenità. Il modello si è rivelato un concorrente formidabile anche in sede di nomination lampo, accaparrandosi il titolo di più amato dal pubblico: questo prestigioso riscontro gli ha regalato un’iniezione di autostima e coraggio.

A quanto pare, Soleil Sorge avrebbe ravvisato in Antonio un temibile rivale in vista della finale: dopo la diretta si è infatti congratulata con lui, aggiungendo anche: “Io sarei contenta se tu vincessi. A livello personale, umano, ti parlo anche rispetto a me, che comunque mi sento di aver dato tanto. Ma tu hai dato un’esempio umano…“. Ha poi levato il calice in suo onore: “Ti auguro che possa essere così, perché te lo meriti…“. Gli spettatori del reality hanno immediatamente avvertito puzza di bruciato: sembra evidente che da mesi l’influencer sgomiti per ottenere visibilità a suon di clip. La sua eccessiva benevolenza nei confronti di Antonio appare quindi assai sospetta. “Ridicola!“, commenta un utente su Twitter. “Ma chi ci crede?“, rincara la dose un altro. Ecco il video del brindisi di Soleil:

🤣🤣🤣🤣🤣 ridicola — lunalunera (@piercerod_) March 1, 2022

Chi deciderà di premiare il pubblico del GF Vip?

