Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 2 marzo: grandi manovre in amore!

Ariete – Hai voglia di amare e gli incontri ora sono favoriti: datti da fare! Sul lavoro, cerca di approfittare di questo periodo: la fase è di recupero!

Toro – In amore devi metterti in testa una cosa: non puoi avere sempre ragione e forse devi anche ammettere quando sbagli. Sul lavoro, non sottovalutare gli aiuti di chi ti vuole bene!

Gemelli – In amore oggi sei un po’ spaesato, ma è tutto nelle tue mani: la decisione sta a te! Sul lavoro, cerca di portare avanti le tue idee, ma occhio alle questioni finanziarie!

Cancro – Bene l’amore, la situazione astrologica è interessante e lo sarà ancora di più da domenica. Sul lavoro, cerca di valutare le nuove proposte perché è il momento giusto per farsi avanti!

Leone – Cerca di farti scivolare di dosso i problemi, non pensarci ora. Sul lavoro, non prendere decisioni affrettate: mantieni la calma!

Vergine – Sole e Luna sono in opposizione, così come Giove e oggi in amore c’è del nervosismo nell’aria. Sul lavoro, hai tantissimi impegni da portare avanti: non distrarti!

Bilancia – Favoriti gli incontri in amore, ma nel weekend occhio alle polemiche. Sul lavoro, cerca di non essere frettoloso: non temere, la seconda parte di marzo sarà migliore su più fronti!

Scorpione – La Luna è dalla tua parte in amore, ma cerca di non essere così critico. Sul lavoro, cerca di muoverti con calm

Sagittario – In amore è un periodo conflittuale, meglio non prendere decisioni. Sul lavoro, tu ami la libertà, ma oggi forse dai un po’ in escandescenze!

Capricorno – Sole, Luna e Giove sono con te: l’amore andrà bene. Sul lavoro, cerca di risolvere un problema e di farlo il prima possibile: le idee non ti mancano!

Acquario – Mercurio è dalla tua parte e in amore hai delle belle capacità intuitive. Sul lavoro, cerca di non farti guidare solo dall’istintivo. Novità da metà aprile per chi sta aspettando qualcosa da tempo!

Pesci – C’è chi sta pensando a un matrimonio, a una convivenza. Sul lavoro, scelte importanti in vista del futuro!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 2 marzo: grandi manovre in amore! proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.