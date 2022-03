Oroscopo Barbanera di mercoledì 2 marzo: domani in arrivo grandi emozioni

Ariete (21/3 – 20/4) – Congiunta a Saturno, la Luna nel segno amico dell’Acquario promuove un atteggiamento costruttivo, da mettere al servizio di un progetto di gruppo.

Toro (21/4 – 20/5) – Pochi gli svaghi, ma grande concentrazione nell’attività, che vi ripaga con belle soddisfazioni. Da frenare la competizione, in team rendete molto di più.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Tutto scorre in un clima di idealismo e di apertura mentale, con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici propositi di ampio respiro.

Cancro (22/6 – 22/7) – Le priorità lavorative richiedono massimo impegno. Trovate geniali vi consentono di mettervi in luce. Sentimenti in sordina: non si può avere tutto.

Leone (23/7 – 23/8) – L’orgoglio è un punto debole, non una prova di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni.

Vergine (24/8 – 22/9) – Lavori, incassi e gratificazioni sono a portata di mano. Impostate tranquillamente adesso programmi che durano nel tempo, senza farvi prendere dalla fretta.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Sostenuta dalla vostra fantasia e da un’energia forte, la creatività va al massimo permettendovi di esprimere il vostro potenziale in idee originalissime.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine. Verranno momenti migliori.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Vitalità e forza fisica vi daranno l’energia per uscire, fare nuovi progetti, rispondere adeguatamente ai tanti stimoli offerti dalle vostre amicizie.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno: fatelo senza fanfare né vanterie.

Acquario (21/1 – 19/2) – Il rendimento in termini pratici lascia un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni.

Pesci (20/2 – 20/3) – Il settore familiare vive un momento sereno, i cuori in coppia fanno grandi sogni e molti si realizzano nei modi e nei tempi sperati.

