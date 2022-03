“Li eliminava in silenzio!”: Jessica Selassié tradita da un insospettabile, aveva un piano diabolico [VIDEO]

La strategia di Jessica Selassiè è emersa chiaramente durante il prime time di ieri sera: i suoi piani sono però sfumati.

La serata di ieri sera ha segnato grosse svolte per il cast del GF Vip. Dopo la controversa eliminazione della chiacchierata soubrette Nathaly Caldonazzo, Alfonso Signorini ha annunciato una seconda, inaspettata nomination lampo. Gli esiti sono stati davvero imprevedibili: a pagarne lo scotto è stato Alessandro Basciano, scartato dal pubblico in favore di Miriana, Antonio e Sophie, e ha quindi dovuto varcare l’uscita dalla famosa porta rossa.

Dietro tale, clamorosa, svolta, sembra ci siano però delle precise strategie: lo conferma un fuori onda in cui Jessica Selassiè svela inattesi retroscena.

Jessica Selassiè si confessa a Miriana Trevisan: non l’aveva previsto

Le nominations si sono svolte secondo modalità del tutto nuove: i concorrenti avrebbero infatti dovuto avvicendarsi in una catena di montaggio, che prevedeva il salvataggio di un compagno alla volta, fino a ridursi a due vipponi rimasti. I due meno preferiti della Casa hanno potuto in seguito condannare al loro fianco nella votazione un membro del cast a loro scelta. Miriana ha fatto ricadere la scelta su Alessandro Basciano, successivamente eliminato, mentre Antonio ha puntato il dito su Sophie.

Dopo l’eliminazione di Basciano, Jessica, che era in testa alla catena di montaggio, si è sfogata con l’amica Miriana, lamentandosi che gli eventi non fossero andati come previsto. “Nel modo in cui io l’ho pensata“, ha ammesso la Princess, “Io ho salvato Sophie, Sophie salva Ale, e Ale salva o Barù, o Manila, e di conseguenza tu eri salva!“. Miriana è infatti finita al televoto a causa di un errore di valutazione di Jessica, che si era creata un precisa strategia per tenersi accanto gli affetti più cari in Casa.

Miriana ha replicato: “E invece io pensavo che scegliessi o me, o Mani. Perché poi… Io non riesco a fare calcoli…“. Jessica si è ulteriormente giustificata: “Io invece, avendo le persone davanti… Ale ha salvato Sole, e quindi io non avevo messo in calcolo che Ale avrebbe salvato Sole… Pensavo avesse salvato Barù, o Manila che conosce da fuori…“. Insomma, dopo lo scandalo dei microfoni silenziati sotto le coperte, un nuovo tornado si abbatte sul GF Vip: per quanto ai concorrenti sia vietato accordarsi sulle nominations, sembra che da mesi esistano alleanze e gruppetti con lo scopo preciso di farsi fuori a vicenda. Ecco il video del momento di confidenza tra la Princess e la soubrette.

Chi rimarrà, in vista dell’agognata finalissima?

