“Ho incubi”: non c’è pace per Michelle Hunziker, dopo la separazione altri tormenti

La showgirl svizzera, naturalizzata italiana, sta vivendo un altro periodo buio. Michelle Hunziker lo racconta senza alcun filtro

E’ sicuramente un anno che non dimenticherà con facilità, il 2022. Per Michelle Hunziker, questo nuovo anno ha portato la fine di un grande amore e matrimonio, quello con Tomaso Trussardi. Sempre in questi primi mesi del 2022, però, per Michelle è arrivata anche una grandissima soddisfazione, quella che aspettava da venticinque anni: il suo primo one woman show.

Nelle ultime ore, Michelle si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram. La conduttrice ha ammesso che nella sua vita c’è una nuova ombra nera, che le impedisce di essere del tutto felice.

Michelle Hunziker ne parla davanti a tutti: “Cerco di staccare”

La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha gettato tutti i fan nello sconforto. Il loro amore era infatti, agli occhi di tutti, qualcosa di indissolubile e imperituro, dal quale erano nate anche Sole e Celeste, le loro due bambine. Eppure, anche i sogni più belli possono terminare e così è stato. Michelle non ha mai fatto mistero del dolore che ha provato nel dover chiudere anche questo matrimonio. Ciò che però sottolinea, ogni volta che ne ha l’occasione, è che la famiglia non cesserà mai di esistere e che lei e Tomaso saranno sempre una coppia di genitori per le loro due piccole.

Anche questo delicato argomento è stato trattato proprio da Michelle Hunziker nel suo primo one woman show, “Michelle Impossible”. Il suo primo programma da solista e conduttrice è andato in onda su Canale5 in due serate. E’ stato un vero e proprio trionfo di musica, arte, cinema e amicizia, in cui Michelle si è affiancata ai suoi più storici amici e colleghi di televisione per celebrare i suoi primi 25 anni di carriera.

Dopo il grande successo di Michelle Impossible, la conduttrice italo-svizzera si è concessa qualche giorno di vacanza. Sui suoi social network ha infatti condiviso alcune fotografie direttamente dal paradiso terrestre delle Maldive. La Hunziker, però, ha dovuto ammettere che c’è qualcosa che la tiene sveglia di notte e che le provoca terribili incubi. La guerra che sta stravolgendo l’Ucraina, con la Russia, non le permette di svagarsi totalmente e le sta turbando i pensieri. La conduttrice di Mediaset non ha fatto di certo mistero di queste sue sensazioni, condividendole con tutti i fan sui social network e augurandosi che tutto possa finire presto.

