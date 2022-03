“hai-obbedito-agli-autori”:-sospetti-gravissimi-al-gf-vip,-la-accusano-di-‘sabotaggio’

Nell’ultimo prime time del reality si delineano sempre più le strategie degli autori: c’è un infiltrato nel cast del GF Vip.

L’ultima puntata di ieri sera ha riservato clamorosi colpi di scena per i concorrenti del GF Vip. Oltre all’eliminazione regolarmente prevista, che ha estromesso dal gioco Nathaly Caldonazzo, è stata indetta una nomination lampo dagli autori del format. L’imprevisto ballottaggio ha penalizzato Alessandro Basciano, che ha quindi dovuto abbandonare il gioco in fretta e furia.

Il pubblico del reality, però, è solitamente molto attento e analitico nei confronti della dinamiche del gioco, e ha rilevato un particolare piuttosto insolito. In uno dei blocchi iniziali del GF Vip, Alfonso Signorini ha cercato di appianare le controversie sulla soubrette Caldonazzo in merito alle sue presunte esternazioni razziste. Tali espressioni, rivelate da Alessandro Basciano, hanno creato sui social un vero e proprio vespaio. Alfonso ha preso le parti di Nathaly, sottolineando che non esistessero filmati del chiacchierato episodio, salvo poi mettere a tacere ogni cosa grazie all’eliminazione della showgirl. Basciano l’ha “opportunamente” seguita in breve tempo, cancellando ogni eventuale onta sugli autori del GF. Gli spettatori hanno, nelle ultime ore, avanzato una precisa e gravissima ipotesi.

Autori del GF Vip nel mirino degli spettatori: il gioco è pilotato dall’inizio?

A condannare Alessandro al televoto è stata Miriana Trevisan, più volte tacciata di essere la pupilla degli autori, e di godere di una particolare protezione. Le indiscrezioni suggeriscono che il suo manager faccia addirittura parte della componente autoriale del format. I suoi continui richiami in confessionale sembrano infatti avvalorare l’ipotesi. Inoltre, la showgirl è stata l’unica a usufruire del famigerato “biglietto di ritorno“, che le ha consentito di salvarsi dall’eliminazione dal gioco.

La scelta di condannare Basciano al televoto sembra quanto mai sospetta: eliminando il giovane Vip dall’equazione, infatti, la produzione del reality può finalmente mettere a tacere le gravi dicerie della ultime settimane. Gli autori erano infatti stati accusati di non aver mandato in onda gli spezzoni in cui Nathaly definiva le Princess: “Protette dagli zingari“. Alessandro, unico testimone, è probabilmente diventato un fardello scomodo per la produzione, e Miriana ha giocato un ruolo fondamentale nella sua estromissione. Il gioco è pilotato sin dall’inizio? Gli spettatori sembrano piuttosto convinti in tal senso. Si mormora che, dietro alla scelta di Miriana, ci siano precise indicazioni strategiche, probabilmente impartite all’interno del confessionale. Un utente sostiene: “Sempre più convinta che Basciano è stato fatto fuori per essere andato contro il volere della produzione, l’app non funzionava, e Miriana che è la talpa degli autori lo ha scelto per il televoto!“.

Ci sarà mai una fuga di notizie dai piani alti del format di Mediaset?

