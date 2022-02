“Guarda che non si può fare”: Grande Fratello Vip finisce in Tribunale, vuole denunciarla ora [VIDEO]

All’interno del Grande Fratello VIP sta scoppiando un caso senza precedenti. L’accusa è molto grave e qualcuno vuole andare in Tribunale

All’interno della casa del Grande Fratello Vip le tensioni sono all’ordine del giorno. Ormai i gieffini condividono quegli ambienti da sei mesi e la stanchezza inizia a farsi sentire. L’attesa per la finale, prevista per il 14 marzo, sta mettendo a dura prova i concorrenti e la loro pazienza. Tra normali litigi e discussioni, però, sembra che nella casa più spiata d’Italia qualcuno abbia l’intenzione di fare le cose sul serio e di andare in Tribunale.

La questione va avanti già da qualche giorno e l’accusa è gravissima. Tensione al massimo tra i concorrenti, che discutono dell’ipotesi di denunciare un loro compagno di reality.

Jessica Selassié del Grande Fratello Vip fa sul serio

Nelle ultime ore, un video del GF VIP ha mostrato Jessica che discuteva con Soleil Sorge della possibilità di denunciare qualcuno. La sorella di Lulù si riferisce probabilmente a Nathaly Caldonazzo che, qualche giorno fa, ha pronunciato una frase del tutto inaspettata.

La Caldonazzo, infatti, sembra aver detto a Basciano delle parole davvero pesanti su Jessica. Queste sono state però censurate dalle telecamere del Grande Fratello Vip, per cui si deve andare ad interpretazione. Secondo alcune fonti, Nathaly avrebbe detto che le sorelle Selassié, poiché etiopi, godono del supporto degli zingari. Secondo altri, invece, la Caldonazzo avrebbe accusato Jessica di rubare il cibo, “d’altronde è un vizio di famiglia”. Il riferimento è al padre delle tre principesse, ora in carcere per truffa.

Jessica sembra quindi intenzionata a voler denunciare la compagna di reality per queste frasi, ammesse da Sophie durante un confessionale. A Sophie le avrebbe infatti rivelate Basciano, a cui le avrebbe dette la stessa Nathaly. Jessica fin da subito si è mostrata intenzionata a procedere per vie legali. Ai parenti a casa ha chiesto infatti di informarsi e proseguire con una causa, mentre lei da dentro la casa sta provando a capire se può muoversi in quel senso. Soleil, però, le confessa di essersi già informata a riguardo per fatti personali:

Soleil e Jessica parlavano della diffida che quest’ultima vorrebbe fare a Nathaly ma clamoroso Soleil si è informata in passato per fare la stessa cosa su qualche concorrente in casa e le è stato detto che non era possibile Morta😂✈️ #gfvip #solearmy pic.twitter.com/1xYgfEEk8q — Catia (@catiuz92) February 25, 2022

Il motivo di questa impossibilità sarebbe da ricercare proprio nel contratto firmato da ogni gieffino, che impedirebbe le cause legali fino a che si è dentro il reality. Il Grande Fratello sta però finendo e chissà che Jessica non prosegua la propria causa non appena esce. Problemi in vista per Nathaly!

