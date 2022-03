Emilio Gianatti: Financing & Project Management: una rivoluzione necessaria per un nuovo mondo

Cos’è PM²?

PM² – dove PM sta per «project management» è la metodologia ufficiale “open source” di gestione dei progetti della Commissione Europea.

Nata nel 2007 per la gestione dei progetti finanziati dalla Commissione Europea, è rapidamente divenuta uno standard di riferimento anche per il settore privato.

Essa consente infatti ai team di progetto di gestire i propri progetti in modo efficace e di fornire soluzioni e vantaggi alle proprie organizzazioni e alle parti interessate.

A quali ambiti si applica PM²?

Sebbene la metodologia sia adatta a qualsiasi tipo di progetto, è ottimale per i progetti relativi al settore pubblico, inclusi i programmi dell’UE e quelli oggetto di sovvenzioni nazionali.

Ha infatti la ambizione di fungere da catalizzatore per la modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni Europee.

PM² incorpora gli elementi delle best practices, gli standard e le metodologie accettati a livello globale.

Originariamente formulato per migliorare la competenza nella gestione dei progetti finanziati dalla UE, per la sua semplicità di utilizzo e la adattabilità rappresenta una metodologia utilizzabile dalle aziende private per progetti anche complessi

I quattro pilastri della metodologia PM²

La metodologia PM² è supportata da quattro pilastri:

1.un modello di governance del progetto (ruoli e responsabilità)

del progetto (ruoli e responsabilità) 2.un ciclo di vita del progetto (fasi del progetto)

del progetto (fasi del progetto) 3.un insieme di processi (es. attività di project management)

(es. attività di project management) 4.una serie di prodotti del progetto (es. modelli di documentazione e linee guida)

I ruoli nel PM²

committente del progetto (avvio)

(avvio) responsabile di progetto (pianificazione)

(pianificazione) team specialistico (esecuzione)

(esecuzione) stakeholders (valutazione)

Monitoraggio e controllo in PM²

Tutte le fasi di progetto sono sottoposte a monitoraggio e controllo, tra le quali:

supervisione di tutte le attività di lavoro

gestione del progetto

monitoraggio dei progressi (milestones) e dei prodotti di progetto

gestione delle modifiche al progetto

risk management

identificazione delle azioni correttive

(ecc.)

L’importanza di cominciare bene

Particolare importanza viene data nella metodologia PM2 alle fasi di progettazione ed avvio .

ed . Nei team di progetto poco esperti può capitare di sottovalutare l’importanza del lavoro svolto nelle fasi iniziali del progetto e iniziare a lavorare su risultati definiti o pianificati in modo inadeguato.

Ciò si traduce in risultati di scarsa qualità e valore per gli utenti finali.

Questo è un errore comune nonché costoso, che è spesso la causa principale del fallimento del progetto e del mancato raggiungimento degli obiettivi e benefici previsti dal progetto.

Il giusto « Mindset »

Attenzione particolare in PM² viene data ai Mindsets, ossia gli atteggiamenti, i valori condivisi e i comportamenti che aiutano i team di progetto a concentrarsi su ciò che è cruciale per raggiungere gli obiettivi del loro progetto in una ottica di utilizzo virtuoso ed efficiente dei finanziamenti – pubblici e privati

I Mindsets sono il «collante» del Project management secondo PM²

L’approccio Agile

PM² riconoscendo la natura complessa e incerta di molte tipologie di progetti incoraggia il cosiddetto approccio “Agile”

Questo è basato su un insieme specifico di principi e pratiche, che incoraggia risposte rapide e flessibili al cambiamento e crea un’organizzazione altamente adattiva che consente un miglioramento continuo dei processi.

PM² in Italia