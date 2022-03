Colpo di scena per Elettra Lamborghini: momento magico, è la prima volta per lei

La cantante e opinionista sembra vicina al grande salto, quello che potrebbe cambiarle la vita e la carriera. Sembra tutto vero

Ha conquistato il pubblico grazie alla sua prorompente bellezza e simpatia, Elettra Lamborghini. Figlia “d’arte” nel campo dei motori, la Lamborghini in realtà ha trovato la sua strada nel mondo della musica e dello spettacolo. Cantante pop molto amata, la cui “Pistolero” l’estate scorsa ha risuonato in ogni bar e su ogni spiaggia, oggi sembra vicina al grande passo.

Per lei si è presentata una di quelle occasioni che capitano una sola volta: ancora non si ha la conferma, ma se fosse vero potrebbe cambiare tutto.

Elettra Lamborghini: il futuro è su Nove

Nonostante l’apparenza possa far pensare che Elettra sia una donna fuori dagli schermi e un po’ eccentrica, in realtà il suo carattere è molto pacifico. La sua vita, infatti, scorre normalmente tra quotidianità e impegni di lavoro, senza grandi eccessi. Fino ad oggi al centro della sua carriera c’è stata la musica. Oltre all’inaspettata presenza all’Isola dei Famosi dell’anno scorso come opinionista, infatti, il suo nome è stato sempre affiancato a canzoni di successo.

Nel suo palmarés si conta anche una partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare), in cui si è classificata ventunesima. La sua carriera, però, è iniziata grazie al Chiambretti Night, che le ha poi aperto le porte di Super Shore, Riccanza e il famosissimo Geordie Shore.

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto di voler provare anche una carriera televisiva, oltre che musicale. Nel 2019 ha partecipato come coach a The Voice of Italy con Morgan, Gigi d’Alessio e Gué Pequeno e nel 2021 Ilary Blasi l’ha scelta come opinionista per L’Isola dei Famosi. A fine anno, poi, un altro grande appuntamento: Elettra ha infatti condotto l’ottantaduesima edizione di Miss Italia.

Il grande appuntamento, però, sembra arrivare proprio tra poco. Pare che per Elettra Lamborghini stia arrivando l’opportunità della vita: un programma in cui sarà la sola e unica conduttrice. L’occasione sembra arrivare da Nove e ancora non si sa quale sarà il format. Secondo Davide Maggio lo stile sarà comico e, ad accompagnare la Lamborghini, ci saranno i Panpers, il duo torinese. Non si esclude, quindi, che anche altri personaggi comici facciano la loro comparsa nel nuovo programma targato Elettra. Nove, la tv in chiaro di Sky, sta infatti puntando molto su questo tipo di programmi e di nomi per cercare di alzare i propri ascolti.

