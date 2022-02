Barbara D’Urso, scelto un ‘secchione’ a sorpresa: così rischia di rovinargli il matrimonio

La nuova sfida di Barbara d’Urso sta per iniziare. La conduttrice più discussa ha scelto: nessuno se l’aspettava

Ormai non la ferma più niente e più nessuno. Barbara d’Urso, contro ogni detrattore che ogni anno la vuole finita e senza numeri, è pronta a lanciarsi in una nuova avventura, che la vuole al timone di uno degli show più irriverenti: La Pupa e il Secchione. Il programma delle belle ragazze e dei sapientoni (e viceversa) sta per tornare su Italia1.

Nelle ultime ore, un’indiscrezione sta circolando molto sul web. Parrebbe, infatti, che la D’Urso abbia adocchiato un “secchione” un po’ particolare.

“La Pupa e il Secchione”, Barbara d’Urso vuole proprio lui

Il primo appuntamento con La Pupa e il Secchione è previsto per il 15 marzo, data in cui per la prima volta Barbara d’Urso sperimenterà la conduzione di questo show. Per ora il cast ufficiale non è ancora stato confermato ma, ovviamente, ci sono già molte voci su chi sembrerebbe essere coinvolto in questa nuova edizione.

Uno tra i nomi che circolano di più è quello di Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria. Il giovane siciliano, ex concorrente del GF VIP, è un videomaker feelance e ha anche partecipato ad alcuni programmi televisivi come La Prova del Cuoco. Nelle ultime settimane, Mirko Gancitano è venuto alla ribalta per la sua amicizia con Alex Belli, che è stato il protagonista di questa edizione del GF VIP.

Pare quindi che Barbara d’Urso lo voglia al suo fianco per questo rilancio de “La Pupa e il Secchione”. Ancora non si sa se il videomaker siciliano sarà un pupo o un secchione. Ciò che è certo, però, è che questo lo porterà a stare per un po’ lontano dalla sua futura moglie, Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Tra i due l’amore è ormai solido, tant’è che hanno deciso di convolare a nozze.

A ritardare il matrimonio, però, sembra che sia proprio Barbara d’Urso. Ancora non c’è alcuna certezza di questa sua presenza nello show, ma sarebbe sicuramente per lui un grande trampolino di lancio. Il ragazzo, oltre a una bellezza evidente, non ha ancora avuto modo di dimostrare appieno le sue capacità e la sua simpatia e quello di Italia1 sarebbe un punto di partenza ottimo.

