“sono-in-ansia”:-rivelazione-choc-di-luca-argentero,-dietro-le-quinte-clamoroso-su-doc-2

In queste ore l’attore Luca Argentero ha fatto una rivelazione clamorosa su ciò che accade dietro le quinte della serie televisiva Doc 2.

Luca Argentero, sempre attivo sui social, nelle ultime ore ha raccontato un dettaglio incredibile su quello che accade dietro le quinte della serie Doc 2, della quale lui è assoluto protagonista.

La fiction che va in onda su Rai 1 racconta le vicende del medico Andrea Fanti – interpretato proprio da Argentero, – degli altri medici e del personale ospedaliero che lavorano presso il Policlinico Ambrosiano di Milano, dove Fanti ricopre il ruolo di primario del reparto di Medicina Interna.

Purtroppo per gli appassionati, giovedì scorso la serie non è andata in onda per lasciar spazio allo speciale del TG1 sull’invasione dell’Ucraina. Sul rinvio è intervenuto Luca Argentero, che ha regalato ai suoi fan una chicca da non credere.

Doc 2, Luca Argentero: “Non me la fanno vedere”

Con Doc 2-Nelle tue mani, l’attore torinese Luca Argentero sta vivendo un momento d’oro. Il suo dottor Fanti è il protagonista principale della fiction targata Rai. La bravura e il fascino di Agentero sono uno dei motivi di questo grande successo.

Un successo straordinario confermato dai numeri. Doc 2 riesce a battere il Grande Fratello Vip, programma di punta di Meidiaset, registrando accolti strepitosi. Chiaro quindi che dopo il rinvio di giovedì scorso, dovuto purtroppo a quanto sta accadendo in Ucraina, i fan non vedano l’ora di tornare a seguire le vicende dei loro beniamini,

Cosa che dovrebbe accadere giovedì 3 marzo, come annunciato dalla Rai. Questione sulla quale anche Argentero è intervenuto con un tweet. “Ammazza che lunga st’attesa…vi capisco, la puntata la voglio vedere pure io”, ha commentato l’attore.

Che subito dopo ha regalato una rivelazione clamorosa su ciò che accade dietro le quinte della serie: “Si pensa che avendola fatta, te la facciano anche vedere prima che vada in onda. E invece no, – rivela Argentero – io la aspetto con la stessa vostra ansia…anzi di più, perché mi devo pure giudicare”. In pratica neanche gli attori conoscono il risultato finale, dopo che il girato finisce in sala di montaggio. Quindi anche loro, come i tantissimi ammiratori, aspettano con il fiato sospeso che arrivi finalmente il giovedì.

The post “Sono in ansia”: rivelazione choc di Luca Argentero, dietro le quinte clamoroso su Doc 2 appeared first on Ck12 Giornale.