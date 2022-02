Oroscopo di Paolo Fox 1 marzo: martedì ottimo per amore e lavoro

Ariete – Nessuno scherzo di Carnevale, anzi. L’amore promette grandi cose e sul lavoro ora sei in grado di pensare a nuovi progetti, che saranno fondamentali nella tua vita!

Toro – Buone notizie per l’amore perché Venere è dalla tua parte. Sul lavoro, invece, cerca di essere prudente e di trovare delle soluzioni per risolvere piccoli problemi! Andrà tutto bene!

Gemelli – Inizia il nuovo mese ascoltando di più il tuo cuore, i tuoi sentimenti. Sul lavoro, cerca di investire di più ora che i pianeti sono dalla tua parte! Novità dietro l’angolo!

Cancro – In amore cerca di andare avanti, di mettere da parte le incomprensioni. Bene, invece, sul lavoro: stanno per arrivare nuove idee e nuovi progetti. Devi metterti solo all’opera!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Il mese di febbraio non è stato molto semplice, ma ora il mese di marzo ti sorride e l’amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro, invece, la stanchezza si fa sentire: mantieni la calma!

Vergine – Non ti stai concentrando molto sull’amore, forse stai pensando troppo al lavoro! Cerca di mantenere la calma e di valutare bene i nuovi progetti!

Bilancia – Bene l’amore, il mese di marzo promette grandi cose. Sul lavoro, cerca di non scoraggiarti: non tutto andrà come vorresti, ma tempo al tempo e le cose miglioreranno!

Scorpione – Buone notizie per l’amore, devi solo cercare di farti avanti. Sul lavoro, le opportunità non mancheranno: meglio di così?

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – In amore forse ti stai annoiando, non riesci a trovare la strada giusta. Sul lavoro, invece, devi continuare così, con questa positività perché le idee non ti mancano di certo!

Capricorno – Buone notizie per l’amore: lasciati andare alle belle emozioni e non farti scappare di mano le opportunità. Sul lavoro, sta per arrivare il momento del riscatto!

Acquario – In amore cerca di mantenere la calma, di ponderare bene le parole. Sul lavoro, forse è arrivato il momento di fare delle scelte in vista del futuro!

Pesci – Ti interessa qualcuno? Bene, è arrivato il momento giusto: devi farti avanti. Sul lavoro, ti senti molto forte, ma occhio alle discussioni, anche piccole che potrebbero creare scompiglio!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 1 marzo: martedì ottimo per amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.