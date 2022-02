Oroscopo di Barbanera 1 marzo: domani è un martedì di novità

Ariete (21/3 – 20/4) – Fermento di idee e di progetti, da realizzare con gli amici o con la dolce metà. Siete dinamici, però è il gruppo il motore, la vostra forza.

Toro (21/4 – 20/5) – Non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare questa giornata nel modo migliore.

Cancro (22/6 – 22/7) – Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Una modifica radicale di metodo vi consente un ottimo rendimento.

Leone (23/7 – 23/8) – Un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro.

Vergine (24/8 – 22/9) – Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella sfera professionale.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Congiunta a Mercurio, la Luna ha effetti prodigiosi sulla vita sociale. Una nuova conoscenza si potrebbe rivelare fin da subito l’anima gemella.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Grande protagonista e assillo: la carriera, con le vostre ambizioni personali che divergono dalle esigenze dei vostri cari. Spese extra per casa e familiari.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna in Acquario vi fornisce un buon biglietto per un viaggio. In treno, in aereo o in auto, troverete nuovi stimoli, nuove sollecitazioni.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Esperienze intriganti, una storia che prende il via: la passione in questa fase vi infiamma. Interessanti incontri anche in ambito lavorativo.

Acquario (21/1 – 19/2) – Tutto oggi sembra andare in direzione contraria rispetto alle aspettative, tuttavia la mano che regge il timone è ferma, la barca mantiene la rotta.

Pesci (20/2 – 20/3) – Lunedì sostanzialmente tranquillo. Assecondate stasera il bisogno di svago, relax e buona, stimolante compagnia. I sentimenti rimangono un po’ sullo sfondo.

