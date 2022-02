“non-si-scherza-su-queste-cose!”:-miriana-trevisan-ha-rischiato-grosso,-complotto-in-corso-al-gf-vip

Pessima nottata per la soubrette Miriana Trevisan, i fan del GF Vip sospettano il peggio: qualcuno trama alle sue spalle?

La giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa per la bruna showgirl Miriana, storica concorrente di quest’edizione del format di Mediaset. La soubrette, infatti, ha accusato un accentuato malore durante la serata, che le ha addirittura impedito di camminare normalmente.

Lulù e Jessica sono prontamente intervenute in suo soccorso, chiedendo anche a Barù di mobilitarsi per accompagnare a letto la sofferente vippona. Barù l’ha allettata, tenendole poi compagnia con Jessica durante la nottata, stringendola tra loro in un affettuoso abbraccio. Il pubblico, però, si è scatenato in una caccia al colpevole: qualcuno ha forse provocato il malessere di Miriana?

I fan di Miriana Trevisan insorgono: tutta colpa del risotto?

Se l’emergenza sembra essere lentamente rientrata, il fandom di Miriana non si è certo messo il cuore in pace. Sul web circolano le ipotesi più svariate, una delle più accreditate vede il risotto preparato per cena come il principale responsabile del malore della soubrette. Diversi membri del cast, come ad esempio Jessica Selassiè, soffrono di intolleranze e allergie alimentari, e il consumo di pietanze contaminate da allergeni può provocare pesanti contraccolpi fisici.

Miriana sembra infatti essere intollerante al lattosio, e il risotto al burro e parmigiano servito durante l’ultima cena potrebbe aver causato il malore. Resta da chiarire un punto: se tale eventualità risultasse veritiera, c’è del calcolo dietro alla scelta del menù? Alcuni utenti sembrano paventare tale ipotesi: “Miriana sta male perché ha mangiato il risotto con il burro e parmigiano, perché non gliel’hanno detto! Sono sei mesi che sta lì, e ancora non hanno capito che è intollerante!“. Un altro fan della showgirl ammonisce severamente: “Comunque quest’anno il discorso alimentazione è davvero un tasto dolente. Non si scherza su queste cose, sulle intolleranze e sulle allergie, c’è proprio zero rispetto!“.

Comunque quest’anno il discorso alimentazione è davvero un tasto dolente. Non si scherza su queste cose, sulle intolleranze e sulle allergie, c’è proprio zero rispetto. — Lo penso davvero (@DovevoDirlo) February 28, 2022

Un’altra ipotesi è che Miriana soffra di dolori ricorrenti, riconducibili ad un intervento chirurgico a cui è stata sottoposta prima dell’ingresso nel reality. Quale che sia la verità, al momento non è dato saperlo, ma probabilmente Alfonso Signorini si sincererà delle sue condizioni questa sera, in sede di prime time. Le illazioni sull’accaduto potrebbero suggerire gravissimi risvolti: qualcuno sta tentando di sabotare la cavalcata della soubrette verso la finale?

