“Non era autorizzata, è stata protetta”: brutto scivolone di Alfonso Signorini, contro di lui infuria la polemica

Accesa bagarre per il conduttore Alfonso Signorini: la sua scelta è stata condannata, nuovi retroscena indignano il pubblico del GF Vip.

Ore buie per l’anchorman di Mediaset Alfonso Signorini. Su di lui pendono pesanti accuse, specialmente dopo l’eliminazione della soprano Katia Ricciarelli. Quest’edizione è stata segnata da forti polemiche, dovute e presunti favoritismi nei confronti di componenti del cast quali Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e, per l’appunto, la soprano veneta.

Dopo che la cantante ha perso il confronto con i compagni in sede di nominations, Alfonso Signorini l’ha accolta in studio con fervente entusiasmo, ma un’altra ex concorrente non ha perso l’occasione di affossarla pubblicamente: vediamo cos’è successo.

Il gesto di Clarissa viene punito con l’esilio: la decisione di Alfonso Signorini sgomenta il pubblico

Clarissa Selassiè aveva più volte espresso la sua avversione nei confronti della soprano, condannandone le esternazioni infelici, ritenute razziste e misogine. Dopo la sua eliminazione, aveva colto la palla al balzo per pubblicare una clamorosa storia su Instagram, che recitava testualmente: “Godo alla faccia tua, razzista!“.

In seguito, la Princess ha rivelato al suo fandom di un controverso provvedimento della produzione nei suoi confronti. Sembra infatti che gli autori del GF Vip non l’abbiano ancora convocata per il prime time di stasera, appuntamento che solitamente accoglie tutti i vipponi eliminati nel parterre di Alfonso. Ecco quanto dichiarato ai fan: “Oggi è sabato, e non si lavora… Aggiornati tra lunedì e giovedì… Lo vedrete… Ma per me, la cosa si è conclusa là!“.

La scelta della produzione profila all’orizzonte un’ipotesi più volte avvalorata dagli utenti del web: sembra infatti che Katia Ricciarelli sia stata protetta per l’ennesima volta da scomodi confronti in diretta. La soprano, infatti, è allergica a critiche e giudizi, ed è presumibile che la puntata di questa sera sarebbe stata teatro di aspri scontri, se Clarissa fosse stata presente in studio.

Il popolo dei social demolisce Alfonso e gli autori del GF Vip

I fan del programma hanno scaricato la loro insoddisfazione sui social, commentando: “Beh, è scontato che, se Clarissa non sarà in puntata, sarà colpa della diversamente giovane!“. Un altro aggiunge benzina al malcontento: “Tutti hanno sottoscritto un contratto, ma dubito fortemente che Katia sia stata autorizzata a offendere altra gente. Signorini l’ha protetta. Clari ha di certo sbagliato nei toni, non la giustifico ma cerco di comprendere il suo astio. nemmeno la Ricciarelli e’ difendibile!“.

Clarissa è stata definitivamente estromessa dal reality di Mediaset? Lo vedremo nell’imminente prime time!

