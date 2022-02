“Esibizionista e patetico!”: errore fatale di Alex Belli, l’ultima bravata gli costerà cara [VIDEO]

L’attore Alex Belli vola lontano, ma non molla la presa sul GF Vip: l’ultima mossa azzardata scatena un putiferio sui social.

L’instancabile Alex Belli ha, come sempre, un piede dentro ed uno fuori dal reality di Mediaset. Nelle ultime ore l’attore emiliano ha compiuto un clamoroso passo falso, come sempre riferito ai suoi trascorsi all’interno del GF Vip. Come ben sappiamo, Belli è stato protagonista, con Soleil Sorge e Delia Duran, di un torrido quanto controverso triangolo amoroso. Tale teatrino ha rappresentato la dinamica principale dell’ultima edizione del format, tutt’ora in corso e in profumo di finalissima.

Gli spettatori, però, sono da mesi esasperati dall’eccessiva attenzione dedicata alla vicenda nei blocchi di trasmissione e, nelle ultime ore, Belli è tornato alla ribalta. Il grande assente continua ad aleggiare come un fantasma nella Casa di Cinecittà, e il suo ultimo gesto ha scatenato un impressionante contraccolpo nel web.

Galeotta fu l’immersione: Alex Belli dichiara il suo amore tra le onde del Mar Rosso

L’attore emiliano è volato via dall’Italia, per concedersi una lussuosa vacanza a Sharm El Sheik, in Egitto, precisamente nella penisola del Sinai. Sebbene circondato da un paesaggio suggestivo ed un mare mozzafiato, Alex tiene le unghie saldamente conficcate nel reality di Mediaset, rifiutando l’esilio dai riflettori. Ha infatti deciso di compiere un’immersione subacquea molto particolare: munito di bombole, pinne e muta, ha approfittato della splendida cornice della barriera corallina per un comunicato molto speciale.

L’attore ha infatti estratto durante l’escursione marina un cartello, su cui campeggiava la scritta: “Non disperdere nel mare il nostro amore… Custodiscilo! Io sono con te!“. L’appassionata dichiarazione è stata filmata da un complice e collaboratore, ed è ben presto diventata virale sui social. Non è dato stabilire con precisione a quale, tra le due donne, sia riferita, tuttavia Belli ha fatto dell’ambiguità il suo stendardo nel programma. Che si tratti della moglie Delia, o piuttosto dell’influencer Soleil, poco importa: il pubblico sembra avere idee chiarissime. Dure critiche si sono moltiplicate nella sua pagina ufficiale, sotto al tweet dell’immersione. Un utente commenta sdegnato: “Ancora due settimane, e tornate tutti nel dimenticatoio! Esibizionisti e patetici!“.

Ancora due settimane e tornate tutti nel dimenticatoio… ESIBIZIONISTI PATETICI! — Alice♌ (@alicejuvelove) February 28, 2022

Alex Belli si rifiuta ostinatamente di volare sotto ai radar: la sua strategia sarà premiante ai fini della sua carriera futura? I suoi continui teatrini nuoceranno al percorso di Delia in vista della finale?

