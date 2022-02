alessandra-celentano-imbarazzata,-su-di-lei-rivelazione-incandescente:-scoppia-il-gossip-in-diretta-[video]

La maestra Alessandra Celentano in difficoltà nello studio di Amici: scoppia la bomba in diretta, Maria De Filippi è incredula.

La maestra di danza classica Alessandra Celentano milita nel talent Amici da ormai parecchi anni. E’ nota per il suo rigore e i suoi giudizi spietati e lapidari, ma la sua competenza in materia è certamente indiscussa. Pietra miliare del format, Alessandra viene spesso coinvolta in pesanti diverbi con allievi e professori, e solo il savoir-faire della padrona di casa Maria De Filippi riesce ad attenuare la tensione che talvolta invade lo studio.

Nelle ultime ore, però, Alessandra ha esposto al pubblico un altro lato di sé, grazie soprattutto a un inaspettato assist di Rudy Zerbi: non l’avevamo mai vista sotto questa prospettiva.

Rudy Zerbi spiffera il segreto: ecco cosa nasconde Alessandra Celentano

Durante l’ultima puntata, Maria ha notato un dettaglio rivelatore nella severa docente di danza: Alessandra infatti sfoggiava una pettinatura nuova di zecca. La conduttrice ha perciò indagato in tal senso, chiedendole maliziosamente se ci fosse di mezzo un nuovo amore nella sua vita. La Celentano ha replicato con un sorriso sibillino, ma il collega Rudy Zerbi l’ha impietosamente smascherata in diretta.

“Non spoileriamo!“, ha esordito Rudy alla volta della conduttrice, “Se lo vuole dire lei, sennò fai il quiz!“. A tal punto Maria si è informata: “Anni?“. La risposta è giunta, ancora una volta, dall’indiscreto e divertito docente, che ha ironizzato: “La sua età, più o meno… 80… 80…“. La Celentano è scoppiata in un’irrefrenabile risata, accompagnata da tutto lo studio:”Ma non è vero! Maria, non è vero!“. La conduttrice l’ha pressata: “Sei fidanzata o no?“. La Celentano ha allora ribadito: “Noneeeee!“. In seguito, Rudy l’ha smentita: “E’ bugiarda, pazzesca! E’ proprio cotta, andata, non capisce più niente! Per esempio, sai che lei in camerino ascolta sempre musica classica, di solito? Adesso va via di lambade, di balli di gruppo!“. La docente lo ha rimbeccato: “Certo che Rudy Zerbi ha una fantasia, devo dire, ammirevole, quasi…“. Sembra inoltre, sempre secondo Rudy, che il nuovo compagno della maestra di ballo sia presente nello studio di Amici. Ecco il video dello scoop in diretta:

Il presunto fidanzato di Alessandra Celentano🤣🤣🤣 pic.twitter.com/iaaKDfMYXy — Gossip2022 (@Gossip20221) February 28, 2022

Maria De Filippi ha certamente uno sviluppato intuito per la cronaca rosa, e si prevedono aggiornamenti in merito. Scopriremo mai l’identità della misteriosa nuova fiamma della docente più chiacchierata di Amici? Seguiremo gli sviluppi del caso…

