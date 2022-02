“Stai toccando il fondo”: Barù spara oscenità, dura reazione contro di lui [VIDEO]

Il gieffino Barù continua a dare spettacolo, sparando un sfilza di oscenità da bollino rosso, e meritandosi così una rimprovero che non ammette replica.

Barù, senza freni, nelle ultime ore ha sparato un’oscenità dietro l’altra. Non è la prima volta che il concorrente del GF Vip sciorina un linguaggio da bollino rosso. Ma questa volta sembra essersi superato, beccandosi una riposta fulminante.

Molti dei suoi discori a luci rosse nascono quando è in presenza di Jessica Selassié, la quale da parte sua ha dato in un certo qual modo il via libera al linguaggio licenzioso del gieffino, con avance parecchio insistenti e piene di doppi sensi che a tutt’oggi non sembrano avere fine.

Tra i due si è venuto a creare uno strano rapporto, parecchio ambiguo, fatto di allusioni nemmeno tanto velate, che spesso trascendono in dichiarazioni esplicite di reciproca attrazione sessuale, condite spesso da parole a dir poco colorite, come è accaduto l’altra notte.

Barù, un fiume di oscenità: “E dove lo vorresti…?”

Jessica e Barù si sono ritrovati in camera da letto in compagnia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, poco dopo aver visto un film. Per gioco la principessa e il suo compare hanno cominciato a recitarne un dialogo piccante.

“Cosa vorresti da me?“, ha chiesto Barù a Jessica. “Il tuo ca**o”, ha risposto la principessa, scoppiando a ridere. “E che cosa sei disposta a fare per il mio ca**o?”, ha continuato Barù, mantenendo il gioco. “Dimmi cosa deve fare?!”, ha replicato la ragazza. La scenetta a quel punto sembrava essersi conclusa. Ma Barù si è fatto prendere la mano, mettendoci il carico da mille: “E dove lo vorresti, scusa?”. Al che Jessica, lo ha liquidato in maniera secca: “Sei proprio un cretino!”.

Gli spettatori dovrebbero essersi ormai abituati a questo gioco delle parti che va avanti da settimane, e che coinvolge Barù e Jessica con continui scambi di battute che parlano di sesso, usando doppi sensi a valanga, e molto spesso nemmeno quelli.

Invece sono in tanti a storcere il naso e condannare questa condotta, che evidentemente sta diventando parecchio indigesta. “Barù, ma l’arrapata non era Nathaly?! Come stai toccando il fondo pure tu, amiamo vederlo”, commenta un utente su Twitter. “Jessica è così imbarazzante”, si legga ancora sul socia network. “Bonjour finesse.. che pena!”, conclude un altro, evidentemente stufo di assistere a queste sceneggiate farcita di inutili oscenità

