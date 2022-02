“scandaloso,-puntata-da-cancellare”:-siparietto-oltraggioso-di-bonolis-e-laurenti,-contro-di-loro-si-scatena-il-pandemonio

Mai come in questo caso il siparietto di Bonolis ad Avanti un altro ha urtato la sensibilità di tantissimi telespettatori, facendo scoppiare un vero e proprio caso.

Un siparietto quanto mai fuori luogo quello visto su Canale 5 nell’ultima puntata di Avanti un altro. Un siparietto che ha urtato la sensibilità di tantissimi telespettatori, scatenando una pioggia di critiche e accuse.

La scenetta interpretata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non è la prima volta che compare negli studi di Avanti un altro. E fin qui nessuno aveva avuto nulla da ridire.

Ma visto quello che sta accadendo in Ucraina, tantissimi hanno contestato al conduttore romano e a Mediaset la scelta inopportuna di mandarla ugualmente in onda.

Avanti un altro, siparietto fuori luogo di Bonolis e Laurenti: contro di loro si scatena la rabbia

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sta avendo e avrà ripercussioni gravissime sugli equilibri geopolitici mondiali. L’Europa e quindi l’Italia hanno condannato duramente la decisione di Putin e si stanno attivando per mettere in difficoltà il presidente della Federazione Russa, adottando sanzioni mai viste e dando manforte alla popolazione ucraina.

Il momento storico che stiamo vivendo è assai delicato, quindi è naturale che la suscettibilità di tutti, anche quella di chi guarda un programma leggero come Avanti un altro, abbia superato i livelli di guardia.

Quindi il siparietto di Bonolis e Laurenti che fingono di essere russi, indossando un colbacco sovietico ha scatenato rabbia e critiche a non finire da parte perché considerato oltraggioso nei confronti dell’Ucraina, come si può ben vedere sui social. “Scandaloso che Mediaset non abbia cancellato la puntata di stasera con l’interpretazione di Bonolis e Laurenti dei Russi”, scrive uno dei tanti su Twitter. “Ma potete mai mandare in onda questa puntata?”, si chiede una altro.

Tra la sfilza di accuse piovute sulla testa di Bonolis e sul suo programma ci sono anche valutazioni che tendono a sdrammatizzare, ricordando che Avanti un altro viene registrato molto prima della messa in onda e che tagliare un intero blocco di una puntata la renderebbe incomprensibile: “Per tutti i bacchettoni che chiedevano di tagliare lo sketch russo L’unica cosa che si poteva fare era cambiare puntata… non certo tagliare un blocco. Magicamente vi sareste trovati un concorrente sul trono campione dal nulla”.

The post “Scandaloso, puntata da cancellare”: siparietto oltraggioso di Bonolis e Laurenti, contro di loro si scatena il pandemonio appeared first on Ck12 Giornale.