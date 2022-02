Roberta Morise, dopo L’Eredità arriva la sua grande occasione: ritorno sensazionale in tv

Grazie al suo breve ritorno a L’Eredità, la showgirl Roberta Morise ha saputo mettersi in mostra garantendosi un’occasione imperdibile per la sua carriera.

Roberta Morise si è fatta apprezzare dal pubblico della Rai grazie al suo ritorno nel programma L’Eredità, condotto da Flavio Insinna. Le sue capacità non sono sfuggite ad un altro pezzo da novanta delle televisione italiana che a quanto pare le avrebbe offerto una grossa opportunità.

Vestendo nuovamente i panni della ‘professoressa’ al fianco di Insinna, così da colmare l’assenza momentanea di Samira Lui e Andrea Cerelli, i professori di ruolo dell’Eredità costretti a casa dal Covid, la show girl calabrese ha conquistato i telespettatori con la sua verve, la sua simpatia e le sue capacità di intrattenimento.

Doti che, secondo le ultime indiscrezioni, le consentiranno di tornare in tv da protagonista. Ma a questa sorpresa se ne aggiunge un’altra, perché la proposta allettante ricevuta dalla Morise non proviene dalla Rai.

Roberta Morise, nuova avventura dopo L’Eredità: sarà di nuovo protagonista

Secondo quanto riportato da TvBLog, Roberta Morise avrebbe ricevuto un’offerta di lavoro importante da Mediaset. Infatti sarebbe in dirittura d’arrivo l’accordo per portare la showgirl nata a Crotone sul L’Isola dei Famosi.

Il reality show di Canale 5 andrà in onda a partire dal prossimo 20 marzo, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi è al lavoro per completare il cast dei naufraghi e quanto pare avrebbe messo gli occhi proprio sulla Morise,

Pare infatti che pur non avendo ancora firmato il contratto, l’ex professoressa de l’Eredità possa già considerarsi a tutti gli effetti una nuova naufraga. Un colpaccio per il programma Mediaset che quest’anno ha rinnovato di parecchio il suo format.

Con L’Isola dei Famosi 2022 i naufraghi saranno divisi in due squadre: single e coppie. Roberta Morise dovrebbe approdare da sola in Honduras, entrando a far parte dei single, assicurando al gioco dinamiche interessanti e inattese. Tanto più che si vocifera di un’altra novità: a un certo punto i due gruppi dovrebbero riunirsi, garantendo ulteriori sviluppi nell’andamento della competizione.

