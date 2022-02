Red Sea Little Venice Open, l’Alps Tour resta in Egitto

Saranno 27 gli azzurri che parteciperanno al torneo, che si disputerà da domenica 27 febbraio a martedì 1 marzo

Sul percorso B&C del Sokhna Golf Club, a Suez in Egitto, è tutto pronto per il Red Sea Little Venice Open, il secondo appuntamento stagionale dell’Alps Tour. Dopo la vittoria di Stefano Mazzoli all’Ein Bay Open 2022, gli azzurri cercano un altro risultato di prestigio e saranno 27 gli italiani che parteciperanno all’evento. La gara si svolgerà da domenica 27 febbraio a martedì 1 marzo e si disputerà sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36. Tra i favoriti, oltre a Mazzoli (che questo torneo lo vinse nel 2020), ci sono anche Luca Cianchetti, campione in carica del Red Sea Little Venice Open, e i francesi Edgar Catherine, Xavier Poncelet e Franck Medale, vincitori rispettivamente nel 2021 dell’Alps de Andalucia, del Roma Alps Letas Open e dell’Open de la Mirabelle d’Or. Cercano il riscatto anche l’irlandese Conor Purcell, in lotta con Mazzoli per il titolo fino all’ultimo respiro la scorsa settimana, e lo spagnolo Enrique Marin Standander.

Tra gli altri azzurri in gara puntano a confermarsi ad alti livelli Gregorio De Leo, Michele Ortolani e Andrea Romano, che nel primo appuntamento stagionale hanno centrato la Top 10. Presente anche Edoardo Raffaele Lipparelli, vincitore dell’Ordine di merito dell’Alps Tour nel 2019. A questi si aggiungono Riccardo Bregoli, Andrea Saracino, Edoardo Giletta, Cristiano Terragni, Ludovico Addabbo, Gianluca Proietti, Marco Archetti, Jacopo Albertoni, Manfredi Manica, Gianmaria Roan Trinchero, Alessandro Notaro, Federico Zucchetti, Carlo Casalegno, Giacomo Fortini, Giulio Castagnara, Federico Livio, Takayuki Marsui, Rocco Sanjust, Filippo Bergamaschi e Davide Buchi.

Da segnalare anche la presenza del giovane amateur Flavio Michetti, che all’Ein Bay Open ha chiuso in 21/a posizione.

Il torneo metterà in palio un montepremi complessivo di 40.000 euro, la prima moneta sarà di 5.800 euro.