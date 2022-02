Oroscopo di Paolo Fox 28 febbraio: amore e lavoro di questo lunedì

Ariete – è un periodo molto florido per i sentimenti, ma fate attenzione: le persone difficilmente cambiano. Sul lavoro, chi cerca un impiego potrebbe trovare molti sbocchi.

Toro – in amore, quando c’è di mezzo il denaro, le cose vanno a rotoli. Usate calma e pazienza. Oggi ‘è molta diffidenza nell’aria, valutate bene e non prendete decisioni affrettate.

Gemelli – Luna, Mercurio e Saturno sono tutti favoreggi, e la giornata inizierà con la piega giusta. Se da tempi, poi, avete delle cause in corso o degli scontri sul lavoro, potrebbe esserci un armistizio.

Cancro – è l’ultimo giorno di febbraio, e per voi si apre una fase decisamente migliore per l’amore. Sul lavoro, tra marzo e maggio potrebbe essere necessario ridiscutere un accordo precedente.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – oggi la Luna è in opposizione, dunque cercate di essere prudenti. Giornata, invece, molto produttiva per il lavoro: potreste essere molto più creativi ed operativi.

Vergine – se ci sono problemi in amore, questa è la giornata giusta per affrontarli e superarli. In questi giorni, inoltre, sarà importante verificare la tenuta del vostro lavoro.

Bilancia – il mese si conclude con la Luna decisamente favorevole per voi, approfittatene per l’amore. Sul lavoro dovrete superare un grosso problema, dunque non mollate la presa.

Scorpione – ultima giornata del mese un po’ stancante, cercate di riprendervi e l’amore vi sorriderà. E’ probabile che manchi un po’ di concentrazione sul lavoro a causa dello stress.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – in questa meravigliosa giornata di fine mese, ci sarà spazio per le coppie e l’amore. Se avete ritardato un lavoro o una consegna l’anno scorso, ora è il momento di recuperare.

Capricorno – ci sono ancora molti pianeti dalla tua parte nella giorni di oggi, l’amore va a gonfie vele. Entro poco dovrete fare delle scelte importanti per la vostra vita.

Acquario – anche oggi una netta fase di miglioramento per lavoro e sentimenti.

Pesci – Sole e Giove sono nel vostro segno, non sottovaluto i nuovi amori che potrebbero nascere. Sul lavoro anche si sente l’influenza positiva: nuove opportunità in vista, ma sappiate valutare.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 28 febbraio: amore e lavoro di questo lunedì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.