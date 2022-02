Oroscopo di Branko della settimana: le previsioni dal 28 febbraio al 6 marzo

Ariete – «Un uomo di genio non commette errori: i suoi sbagli sono l’anticamera della scoperta». Ha ragione James Joyce perché voi oggi, nonostante la fatica professionale, state arrivando alla scoperta di qualcosa di ben più interessante della routine. Tra pochi giorni Marte e Venere usciranno dagli aspetti ostili. Intanto Mercurio corre sulla Luna nuova, per riscrivere una planimetria stellare dove declinare a voce alta la voce del verbo valere.

Toro – «Quando si sta bene insieme non si ha nessun bisogno di mentirsi, di rassicurarsi. Direi anzi che la gioia la si riconosce dal silenzio». Romain Gary descrive perfettamente lo stato d’animo di questi giorni, dove la Luna nuova e i pianeti in Capricorno sanno come comportarsi con la felicità. Però è tempo di pensare cosa fare da grandi, aggiunge Giove, rivolgendosi a chi gioca con l’indecisione. La strada della stabilità è solo da inaugurare.

Gemelli – Mercurio è il vero protagonista della settimana, agilissimo intrattiene i pianeti in Capricorno, sorride alla Luna nuova per accattivarsi la zona emotiva del vostro segno. Intanto lavora per voi, suggerisce e sprona ad andare avanti, senza l’ansia del “tutto e subito” che rischia di creare l’ingorgo di aspettative. Ora si tratta di fare scelte importanti sia nel lavoro che in coppia. È tempo di consolidare una storia iniziata per gioco.

Cancro – «Non c’è solitudine senza silenzio, e il silenzio è tacere ma è anche ascoltare». Le parole di Eugenio Borgna sono dedicate al vostro segno che oggi ha bisogno di ascoltare i pianeti che vi spronano a proseguire nel vostro percorso professionale, senza esitazioni. Marte e Venere opposti vi hanno reso esageratamente intransigenti con voi stessi. Oggi urge alzare lo sguardo anche sul partner, che si è sentito “trasparente” troppo a lungo.

Leone – «Le persone capitano per caso nella nostra vita ma non a caso» scrive Alda Merini. Lo stesso vale per i transiti stellari che tornano a riportare il destino sul binario giusto. Giove in Pesci parla di rinascita e insieme alla Luna nuova aiuta a veder chiaro dentro di voi, facendo luce sulla zona d’ombra nascosta dietro al candore della vostra disponibilità. Oggi però nessun Leone ha più voglia di essere mansueto per far contenti tutti.

Vergine – Volevo scrivere una poesia invece ho fatto una torta. Il magnifico titolo del libro di Grace Paley sarebbe da regalare a tutte le Vergini in circolazione in questa settimana, che si muove sinuosa nella notte di Luna nuova in Pesci, tra un’urgenza onirica e un senso di realtà infinito che lascia una tenera insinuazione di rivincita. Marte e Venere prima di uscire dal Capricorno vi regalano questa romantica ebrezza, tra emozione e praticità.

Bilancia – Non fatevi vedere impazienti. I pianeti in Capricorno sono metodici nel preparare i bagagli. Tra breve lasceranno il campo al segno complice dell’Acquario. Si tratta di aspettare pochi giorni, poi sarete liberi di agire senza intralci. Solo i nati a fine segno avvertono ancora qualche tensione sul lavoro che inceppa il procedere. Mercurio scioglie l’ansia, suggerendo un piano B per raggiungere la soluzione.

Scorpione – «Chiarire un mistero è indelicato verso il mistero stesso». L’ironia garbata di Alberto Savinio ha a che fare con la Luna nuova in Pesci, enigmatica presenza che riformula i vostri progetti sulla lavagna scura del cielo. Venere e Marte in Capricorno regalano grinta a chi è nato intorno al 18 novembre e gettano le basi per proseguire senza cadere nelle provocazioni di Saturno e Urano. Giove è lo spartito sul quale muoversi, senza sbagliare una nota.

Sagittario – «Ci sono persone così. Persone capaci di ricominciare infinite volte senza paura di sbagliare». Banana Yoshimoto sembra rivolgersi proprio a voi, Sagittari capaci di rimettersi in gioco dopo un passato doloroso. Pronti a cambiare binario esistenziale. Sembra di vedervi mentre puntate la freccia verso nuovi traguardi. Mercurio in Acquario è il pianeta che vi guiderà verso il futuro. La Luna nuova in Pesci riscrive nuovi obiettivi professionali.

Capricorno – Prima che Venere e Marte escano dal vostro segno, nel buio della notte di Luna nuova in Pesci, una tra le più romantiche, venite presi da un bisogno di “scorte”. L’urgenza di sicurezza, l’ingordigia di una bella realtà che possa trasformarsi in eredità per il tempo a venire. C’è qualcosa di poetico in questa necessità tutta terrena, nel bisogno di un lieto fine da costruire insieme. Fatto di cemento e sentimento, contro le bordate del futuro.

Acquario – Ariosi e inafferrabili, coraggiosi ed elusivi, sfuggite alla metodica lentezza dei pianeti in Capricorno, che rallentano i tempi alla vostra “corsa all’oro”, in senso metaforico e reale. Perché di luce si tratterà quando tra una settimana i pianeti arriveranno nel vostro segno per fare tombola, conquistando le postazioni del successo. Quindi? Rallentate pure. Non c’è fretta. Si tratta solo di srotolare il tappeto rosso da stendere lungo il mese di marzo.

Pesci – Non c’è più traccia d’ansia neppure quella «leggera, leggera non più che un’ombra, eppure invincibile» descritta magistralmente da Pier Paolo Pasolini, Pesci come voi, in una lettera a Maria Callas. Questo per raccontarvi di come sia limpido oggi il vostro cielo, così nitido da perdersi in tutti i toni del celeste. Piaccia o no va così. Anche per qualcuno di voi che si ostina a trovare ombre inesistenti in questa settimana di Luna nuova dedicata a voi.

