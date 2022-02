Oroscopo di Barbanera 27 febbraio: una domenica piena di gioia

Ariete (21/3 – 20/4) – Tipica domenica d’inverno, nella quale il tepore domestico, il divano e le pantofole sono quello che desiderate, sperando che il lavoro non interferisca.

Toro (21/4 – 20/5) – Trascorrerete le ore privilegiando i legami familiari, quanto mai saldi e affettuosi. Piacevoli incontri con parenti e amici da tempo trascurati.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La mossa giusta per voi sarà starvene tranquilli in poltrona per ricaricarvi. Piccoli svaghi sono consentiti, a condizione che siano low cost e slow…

Cancro (22/6 – 22/7) – Paura di rimetterci il cuore? Oggi avrete un’occasione da non perdere, per manifestare i vostri veri sentimenti. Svelateli con una punta di malizia.

Leone (23/7 – 23/8) – Lavorerete di buona lena, senza avere plateali riconoscimenti, ma il modo in cui gestirete le varie situazioni, segnerà molti punti a favore della vostra credibilità.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con la Luna in aspetto favorevole, che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui mirate si vanno gradualmente avvicinando.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con ogni probabilità, a irritarvi è il consueto pranzo domenicale “pesante” in tutti i sensi. Sulle tradizioni con la famiglia però, non si discute.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Che bella giornata tranquilla! Dalla vostra, oltre alla grinta e all’allegria, avrete quel fascino malandrino con cui potrete fare strage di cuori.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Domenica in linea con il segno cinese dell’anno: la Tigre d’Acqua. Il suo motto è lavorare per il risultato, riposarsi completamente, non agitarsi.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La disponibilità all’ascolto renderà la relazione di coppia più appagante. Se la vostra storia è in rodaggio, offrite l’immagine più autentica di voi.

Acquario (21/1 – 19/2) – Amministrate le energie mentali con accortezza, per non rischiare di sprecare le potenzialità di questo ritmo. Potrete soddisfare i vostri interessi culturali.

Pesci (20/2 – 20/3) – Il transito della Luna in Capricorno vi mette in grado di sostenere, senza farvi prendere dall’emozione, anche i confronti più impegnativi.

L’articolo Oroscopo di Barbanera 27 febbraio: una domenica piena di gioia proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.