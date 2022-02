“ma-come-ti-permetti???”:-sonia-bruganelli-imperdonabile,-viene-messa-alla-gogna

Una frase che non è piaciuta per niente quella detta da Sonia Bruganelli durante la diretta del GF VIP. Critiche pesanti per lei

Ormai il GF VIP si sta avviando verso la sua conclusione. I concorrenti son sempre più tesi e la situazione all’interno della casa, per qualcuno, sta diventando insostenibile. Anche le idee delle opinioniste sono ormai chiare a tutti e, tra commenti e interviste, si sa chi vorrebbero che vincesse. Durante la puntata di giovedì 24 febbraio, però, è successa l’ennesima scena sconvolgente.

Sonia Bruganelli, infatti, si è lasciata andare a un commento che ha letteralmente fatto scatenare le furie del web. Parole e gesti pesanti che lasciano intendere una profonda inimicizia, ma anche una scorrettezza che non è più apprezzata.

Sonia Bruganelli senza limiti: “Mi dai fastidio!”

Durante la settimana del GF VIP sono molti i fatti che si succedono e parlare di tutti, in una sola puntata in diretta, sarebbe del tutto impossibile. Ci sono però degli episodi di cui è impossibile non parlarne. Alcuni, infatti, dividono fortemente sia gli inquilini che il pubblico e meritano un approfondimento. Uno di questi è quello in cui Miriana Trevisan, riferendosi a Katia Ricciarelli, ha detto: “Io aiuto le persone anziane!”.

Questo aggettivo non è per niente piaciuto alla Bruganelli. L’opinionista, infatti, ha definito Miriana Trevisan subdola per aver definito anziana una persona che, dopo cinque mesi di GF VIP, ha espresso una fragilità tipica dell’età che avanza. Per questo motivo, Sonia Bruganelli non ha per niente apprezzato il fatto che Miriana abbia ammesso di aiutarla perché anziana e non perché sua amica.

Miriana ha provato quindi a rispondere all’opinionista in modo calmo, cercando di esprimere il suo punto di vista. Sonia Bruganelli ha però tuonato: ““Per favore, mi fai parlare? Non ti mettere a piagnucolare, mi dai fastidio!“. Parole che non sono affatto piaciute ai fan:

Sonia Bruganelli ha quindi preso un po’ in giro Miriana Trevisan per il suo tono di voce, che ha definito piagnucoloso e fastidioso. I fan non hanno per niente sopportato questa esternazione:

Sonia Bruganelli ha già dichiarato che non intende replicare la sua esperienza da opinionista al GF VIP. Nonostante questo, però, sicuramente i telespettatori si ricorderanno di questa sua mancata sensibilità nei confronti delle caratteristiche tipiche di ogni persona. Secondo molti, infatti, l’opinionista sarebbe lì solo perché moglie di un’influente uomo di Mediaset, Paolo Bonolis. Accuse pesanti anche queste dei fan che, però, ormai criticano la Bruganelli sin dall’inizio del programma e non cedono a compromessi.

