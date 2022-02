“Così li fate piangere”: decisione crudele ad Amici21, accuse gravissime contro la produzione

Durante il daytime andato in onda venerdì, i ragazzi della scuola di Amici21 han subito una forte decisione. Reazioni durissime

Il serale di Amici21 si sta lentamente avvicinando e i concorrenti iniziano a sentire la tensione che sale. Non per tutti ci sarà posto: la produzione ha messo a disposizione solo 14 banchi. Proprio per questo motivo, ogni professore sta cercando di capire chi merita di passare alla fase finale e chi, invece, non è maturato abbastanza e deve andare a casa.

In tutto questo, Rudy Zerbi e la professoressa Celentano hanno chiamato in studio sette studenti per comunicargli una scelta durissima. Le conseguenze di questa decisione cadranno pesantissime sulle teste dei concorrenti.

Amici21 sotto accusa: così è troppo

Durante il daytime andato in onda giovedì 24, i professori hanno chiamato in studio Leo, Crytical, Calma, Nunzio, LDA, Christian e Aisha per dargli una comunicazione. Secondo la produzione, infatti, loro sette non sfrutterebbero bene il tempo a loro disposizione e dedicherebbero poco tempo allo studio. Per questo motivo e per il fatto che non tutti possono andare al serale, la produzione ha deciso di farli esibire. Due giudici avrebbero quindi valutato le loro esibizioni e gli ultimi classificati, di ballo e di canto, sarebbero andati a casa.

Questa decisione ha letteralmente sconvolto gli studenti. Durante il daytime andato in onda venerdì, i ragazzi si son mostrati distrutti di fronte a questa notizia. Le lacrime scorrevano copiose e molti di loro non si giustificavano una scelta del genere. Secondo molti, infatti, questa punizione era troppo drastica, soprattutto poiché convinti di aver studiato abbastanza e di essersi concessi solo dei momenti di svago. L’esibizione però è avvenuta, così come la classifica, tra le lacrime e la disperazione.

Una volta esibiti tutti, i ragazzi han visionato le classifiche e i candidati all’eliminazione sono stati Calma, Christian e Nunzio. I ragazzi hanno reagito con tristezza e rassegnazione di fronte a questa notizia, fino a quando son stati richiamati in studio. Anche i telespettatori hanno giudicato negativamente questo provvedimento disciplinare, giudicandolo eccessivo. Secondo alcuni, inoltre, questo sarebbe stato organizzato appositamente per far litigare tra loro i giudici e creare così audience:

li stanno distruggendo questi ragazzi, sono visibilmente distrutti per i teatrini del cazzo della redazione #Amici21 — 𝖈𝖍𝖎𝖆𝖗𝖆☽ (@holdmeIuke) February 25, 2022

Una volta richiamati in studio, però, i ragazzi hanno incontrato di nuovo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due professori hanno quindi calato la maschera e gli hanno detto che potevano ritornare in casetta, tenendo bene a mente però la lezione imparata. E date le lacrime con cui tutti i ragazzi hanno accolto la notizia, sicuramente non se la dimenticheranno facilmente.

