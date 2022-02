“Così il missile arriva preciso”. Gioco sporco dei russi in Ucraina: cosa usano come “segnalatori”, il sospetto

In Ucraina i cittadini stanno resistendo. Di fronte all’invasione russa, il popolo di Volodymyr Zelensky non si tira indietro. E così sono diversi i complotti che si teorizzano, in un momento in cui tutti devono stare attenti a tutto. “Sono i segnali dei sabotatori russi per i loro bombardieri”, “Per farli vedere dall’alto, però, avrebbero dovuto farli sul marciapiede”. “Sarà una vernice speciale a infrarossi”. “No, è che i russi sono stupidi”. “Comunque meglio non starci vicino”. Questo il dialogo tra gli ucraini citati dal Corriere della Sera.

Loro infatti temono la presenza di infiltrati, sabotatori, doppiogiochisti e quinte colonne, Insomma, i sospetti sono ovunque. Nei tg e sui canali sociale si mostrano delle spillette rosse, con una sorta di pulsante al centro. Questi, temono gli ucraini, sarebbero segnalatori per guidare i missili. “Sono pericolosi, non li toccate, avvertite le autorità. I traditori filorussi, li lasciano sui marciapiede e il missile arriva preciso come su un binario”.

Non solo, perché nei giorni scorsi l’Ucraina aveva già lanciato un allarme per giocattoli e cellulari pieni di esplosivo. Sarebbe questa l’ultima “arma” dell’esercito russo. “Nella regione di Sumy – fanno sapere anche sui media – gli aerei disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo”. Una grave accusa, che però non ha trovato alcuna conferma. Dunque la soffiata sui giocattoli e sui cellulari potrebbe essere un modo per mettere in guardia i cittadini ed evitare che raccolgano oggetti in strada.