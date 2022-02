“una-petizione-per-cacciarlo”:-alfonso-signorini-trema,-vogliono-la-sua-testa

Accese controversie sul conduttore del GF Vip Alfonso Signorini: gli spettatori insorgono in massa, il suo ruolo è minacciato.

Il conduttore Alfonso Signorini impugna saldamente da anni il timone del reality ammiraglio di Mediaset. Lo showman è ormai rodato nel gestire le dinamiche televisive ed umane del format, ed accompagna i concorrenti nel cast nel loro percorso di gioco. Quest’edizione in particolare si è rivelata particolarmente movimentata e controversa, soprattutto per i presunti favoritismi da parte della produzione del programma.

Alfonso Signorini, nello specifico, ha privilegiato alcuni protagonisti del GF Vip rispetto ad altri, e il pubblico lo processa spietatamente in sede di social.

“Ha rovinato un programma!”: durissime critiche per Alfonso Signorini, disfatta mediatica in corso

Il pubblico del GF Vip lamenta troppa protezione nei confronti di alcuni componenti del cast del reality. Il trittico della discordia è composta dalle concorrenti Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Miriana è sotto osservazione da mesi, e si caldeggia una strenua collaborazione con gli autori del programma, dato che il suo agente sembra essere Gabriele Parpiglia, insider del reality. Le altre due vippone, invece, si sono macchiate di diversi scivoloni nel loro percorso, come ad esempio esternazioni di dubbio gusto, con inequivocabili riferimenti razzisti ed omofobi.

Katia Ricciarelli, nelle ultime ore, ha definito la Princess Lulù Selassiè “una scimmietta“, e il popolo dei social ha riversato la sua indignazione nel web. Non tanto nei confronti della soprano, di cui già si conosce il temperamento, ma mettendo un marchio d’infamia sul conduttore, reo di averla tutelata troppo a lungo. Ricordiamo anche che Katia è stata effettivamente coccolata dagli autori, godendo della privacy di una camera da letto personale, condizione mai concessa ad altri concorrenti, in precedenza. Un utente commenta sdegnato: “Lei scimmietta. Che schifo di GF, quest’anno, Alfonso Signorini complice di tutto ciò, che protegge due donne razziste: Katia e Nathaly… dire scimmietta a una ragazza perché di origine Etiope credo sia vergognoso. E non è la prima volta che lo dice. Protette!“.

Lei scimmietta.Che schifo di gf quest’anno @alfosignorini complice di tutto ciò ,che protegge due donne razziste Katia e Nathaly @Striscia @Codacons dire scimmietta a una ragazza perché di origine Etiope credo sia vergogno.E non è la prima volta che lo dice.Protette #jeru #gfvip https://t.co/NQF24zSjwb — Le Bimbe dei Jeru❤ (@DiJeru) February 25, 2022

Un altro spettatore inveisce: “Non può essere fatta qualche petizione per cacciare Signorini dal GF Vip? Non può essere che un conduttore sia così di parte e tratti male alcuni concorrenti solo per proteggere altri!!! Ha rovinato un programma basta!“.

Non può essere fatta qualche petizione per cacciare Signorini dal #gfvip ? Non può essere che un conduttore sia così di parte e tratti male alcuni concorrenti solo per proteggere altri!!! Ha rovinato un programma basta #signoriniout #SIGNORINIVERGOGNA — gabriella (@gabriel42816101) February 25, 2022

La conduzione di Alfonso Signorini sembra a rischio: quest’edizione potrebbe essere l’ultima per il mattatore di Mediaset. Chi potrebbe essere il sostituto per la nuova stagione del format?

The post “Una petizione per cacciarlo”: Alfonso Signorini trema, vogliono la sua testa appeared first on Ck12 Giornale.